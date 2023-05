Primavera Sound 2023 Barcelona: fechas y horarios de los conciertos día a día

Como cada año, vuelve a Barcelona el Primavera Sound. Y, por primera vez en su historia, tendrá dos localizaciones en nuestro país: del 29 de mayo al 4 de junio se celebrará en Barcelona, y del 5 al 11 de junio en Madrid.

El festival de la ciudad condal comenzará fuerte: el miércoles 31 de mayo actuarán Pet Shop Boys, Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma. El acceso será gratuito para todas las personas que quieran acceder al recinto.

Y estos serán los conciertos que se podrán disfrutar en el Parque del Fòrum Barcelona del 1 al 4 de junio:

Jueves 1 de junio

Abrirán el día Antònim (16:00) y le seguirán Dagger Moth (16:00), Emeralds (16:30), Cabiria (16:35), Heather (17:05), Júlia Colom (17:10), joe unknown (17:15), Guatemala (17:15), Shannen SP B2B Joe Cotch (17:35), Joe Crepúsculo (17:50), Terno Rei (18:00), NPLGNN live (18:00), Arthur Verocai (18:20), Vale Castillo (18:30), Yard Act (18:50), flowerovlove (18:50) y Built To Spill (18:50).

La jornada continuará con Iration Steppas (19:00), Alex G (19:00) Isabella Lovestory (19:35), Ghost (19:35) Sudan Archives (19:40), European Vampire (19:45), Come (19:50), Verraco (20:20), EUROPEAN305 (20:00), Red Velvet (20:45), Pusha T (20:45), OFF! (20:50), Mellow & Sleazy (21:00), elmalamia (21:00) Nxworries (Anderson .Paak & Knxwledge) (21:35), Boris (21:30), PinkPantheress (21:50), Rhyw (21:50), PinkPantheress (21:50), Rema (21:55), River Moon (22:00), Salamanda (22:00), RIP (22:15), New Order (23:05), Perfume (22:55), Central Cee (22:55), Juliana Huxtable B2B Jasss (22:50), Amenra (22:50), Ok Williams (23:00), Heinali (23:05), Self Esteem (23:55) y Alison Goldfrapp (23:55).

Con la medianoche llegarán S-candalo (00:00), Slauson Malone 1 (00:10), Karenn (00:50), Loyle Carner (0:55), Avalon Emerson (1:00), Le Tigre (1:05), Machine Girl (1:05), Blackhaine (1:15), TRATRATRAX SOUND SISTEMA: Verraco & Lucas Durán (2:00), Drain Gang (2:10), CHICA Gang (2:20), DARKSIDE (2:05), Ascendant Vierge (2:10), Abadir & Hogir live (2:20), Jana Rush (3:25), Folamour (4:05), The Comet Is Coming (4:05), Hudson Mohawke (4:15) y Brutalismus 3000 (4:20).

Viernes 2 de junio

La jornada del sábado comenzará con Carlota Flâneur (16:00), Ibiza Pareo (16:00), Israel Fernández y Diego del Morao (16:30), NIÑA COYOTE eta CHICO TORNADO (16:35), Rubberband (17:00), Avalon Emerson & The Charm (17:10), The Beths (17:15), Bala (17:15), Velmondo (17:30), Julia Jacklin (18:00), Soul Glo (18:00), Beth Orton (18:00), Ikram Bouloum (18:00), Maddy Maia b2b Tottie (18:30), Lilium (18:30), Shellac (18:50), The Delgados (18:50), Cavetown (18:50), Japanese Breakfast (18:50) e Yves Tumor (19:00).

Cartel Primavera Sound 2023 Barcelona Primavera Sound

A continuación será el turno de Julia Holter (19:30), ATZUR (19:45), Sparks (19:55), Gabriels (19:55), Nazira (20:00), Jon K (20:00), Baby Keem (20:00), Karate (20:50), The Moldy Peaches (20:55), Break> (20:55), Farce (21:00), VHOOR (21:00), Depeche Mode (21:10), GiGi FM (21:30), Swans (21:30), DJ Babatr (22:00), TONGUE IN MIND (Juliana Huxtable & Joe Reinaldo) (22:00), Four Tet (22:05), Alvvays (22:10), Chunyan (22:15), Honour (22:50 a 23:35), Crystalmess (23:00), Voices from The Lake (23:00), Kendrick Lamar (23:00), Nation of Language (23:10), Bleachers (23:25), Bad Religion (23:25) y Low Jack x Lala &Ce live (23:40).

La medianoche traerá la llegada de The Soft Pink Truth Live (00:15), Christine and the Queens (00:25), Tems (00:30), Fred again... (00:30), Tzusing (00:45), John Talabot (1:00), Mura Masa (1:00), Kyary Pamyu Pamyu (1:30), Yves Tumor (1:45), Trueno (1:45), Skrillex (2:00), upsammy (2:20), Unwound (2:45), Mora (2:45), Daphni (3:45), Lebanon Hanover (3:45), Bill Kouligas (3:55), VTSS B2B LSDXOXO (4:00), Channel Tres (4:15) y TSHA (4:45 a 5:30).

Sábado 3 de junio

El último día iniciará con la actuación de Desert (16:00), Núria Graham (16:30), Alissic (16:35), DOMi & JD BECK (17:00), TWIN (17:15), bar italia (17:15), DEM MOB (17:15), DJ Playero (17:45), James Ellis Ford (18:00), Grupo de Expertos Solynieve (18:00), Jehia (18:00), Judeline (18:00), Wednesday (18:05), Proteins of Magic (18:30), Wooden Wisdom (Elijah Wood/Zach Cowie) + DJ Fitz (18:45), Villano Antillano (18:50), Surf Curse (18:55), Holly Humberstone (18:55), DjSport (19:00), Arlo Parks (19:00), John Cale (19:30), PRINS (19:45), be your own PET (19:50) y My Mornin Jacket (19:55).

A partir de las 20:00 horas será el turno de Akanbi (20:00), Sevdaliza (20:00), Anish Kumar (20:45), Monikaze (21:00), Physical Theraphy (21:00) Maggie Rogers (21:05), The Voidz (21:05), Gaz Coombes (21:05), St. Vincent (21:15), Laurie Anderson (21:30), Ubaldo (22:00), The War On Drugs (22:10), Liturgy (22:10), DJ Storm (22:15), Dirtytwo (22:15), Caroline Polachek (22:45), Oriana B2B Melina Serser (22:50), LustSickPuppy (23:00), Jockstrap (23:20), Nia Archives (23:30), Kelela (23:35), The Drift Institute (23:40) y Josey Rebelle (23:45),

Y, una vez, que pasen la medianoche, llegarán Drazzit, Calvin Harris (00:15), Måneskin (00:40), Tokischa (00:40), Om Unit Live (00:45), LA CREOLE (1:00), Pional (1:45), Mala DJ (1:50), Gilla Band (1:50), Two Shell (1:55), Death Grips (1:55), Rosalía (2:00), Yung Lean (2:55), Charlotte de Witte (3:00), CCL (3:25), Los Ganglios (3:55), Jayda G (4:00), JPEGMAFIA (4:25), Overmono (4:45) y DJ Coco (4:50).

Y el domingo, 4 de junio, actuarán en el Parque del Fòrum de Barcelona Ben Böhmer, Camelphat, Diplo, Purple Disco Machine, Vitalic, Carlita y Two Ex.