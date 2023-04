Bruce Springsteen arrasa en el inicio de su gira europea en Barcelona 

Seis años después de su última cita en nuestro país, Bruce Springsteen ha vuelto a conquistar al público español con un concierto de tres horas en el Estadio Olímpico de Barcelona. Un inicio de gira que, a sus 73 años, no ha dejado indiferente a ninguno de los presentes, que lo califican de "noche histórica".

Con una puntualidad casi impropia de las grandes leyendas del rock, dos minutos antes de las nueve los miembros de la E Street Band han ido comenzado a desfilar por el escenario. ¡Hola Barcelona, hola Cataluña! Uno, dos, tres, cuatro", ha gritado el 'Boss' justo cuando sonaban primeros acordes de No surrender.

Los aplausos tras este tema del disco Born in the USA no se han hecho esperar. Y, a continuación, le han seguido otros clásicos como Ghosts, Prove It All Night, Out in the street, Candy's room, Kitty's back o Brilliant disguise.

Uno de los momentos más aclamados por el público ha sido cuando el 'Boss' y su banda han interpretado Letter To You, una canción que no solía tocar con la banda y cuya letra se ha sobreimpresionado en catalán en las pantallas gigantes del Estadio Olímpico.

Springsteen ha cantado también otras canciones como Human touch, The E Street Shuffle o Mary's place. Cuando presentaba esta última ha gritado: "Cataluña, Barcelona, us estimem, us estimem, us estimem! (os queremos, os queremos, os queremos).

En el escenario le han acompañado las guitarras y voces de Stevie Van Zandt, Nils Lofgren y Patti Scialfa (su mujer); Roy Bittan al piano y sintetizador; Charlie Giordano en los teclados; el bajista Garry Tallent; el baterista Max Weinberg; el saxofonista Jake Clemons y Soozie Tyrell al violín, guitarra y acompañamientos vocales.

Springsteen repetirá concierto este domingo en el mismo escenario, también con entradas agotadas, antes de coger un avión para llegar a Irlanda, su próxima parada de esta gira europea.

En España, las entradas de esta gira 2023 costaban entre 65 y 300 euros, precios muy alejadas de los hasta 5.000 dólares que costaban en Estados Unidos debido a la nueva política de distribuidores como Ticketmaster y LiveNation.