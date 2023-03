Qué tiene la bolsa de regalos valorada en 120.000 euros que reciben los nominados a los Oscar

Se lleven o no estatuillas, los nominados de las principales categorías de los premios Oscar 2023 se llevarán otro premio. Nada menos que una bolsa de regalos valorada en 120.000 euros (126.000 dólares). Estos presentes, que llevan recibiendo desde 2002 por parte de la empresa de marketing Distinctive Assets, no son oficiales y llevan el nombre "Todos ganan".

Lash Fary, el dueño de la empresa, empezó con estos obsequios en los Premios Grammy en el año 2000 y dos años después lo extendió a los nominados de las cuatro categorías de interpretación de los premios —Mejor actor, Mejor actriz, Mejor actor de reparto y Mejor actriz de reparto— así como a Mejor dirección.

Como buenas estrellas de Hollywood, los regalos no podrían incluir cualquier detalle y, en años anteriores han tenido desde cruceros por la Antártida, títulos nobilarios o un año de alquiler de un Audi de alta gama.

En esta ocasión, han bajado el presupuesto con respecto a años anteriores —en 2016 fue valorada en 240.000 euros y en 2020, 247.000 euros—, pero aún así incluye regalos de entre 38.000 y 597 euros, según informa Forbes.

Entre otros, incluye un lifting de brazos a cargo del Dr. Thomas Su por 11.400 euros, un tratamiento antiedad de la mano del Dr. Konstantin Vasyukevich valorado en 9.500 euros, una escapada de tres a un exclusivo faro rehabilitado en Nápoles (Italia) valorada en 8.500 euros o una reforma a cargo de la prestigiosa empresa Maison Construction por 24.000 euros, entre otros.

Los viajes son un regalo recurrente en estos packs de regalo, de hecho, son lo que más altera su precio. "Es muy fácil inflar artificialmente el valor [de las bolsas], si ése fuera mi objetivo, porque todas ellas son muy manipulables. Podría haber añadido fácilmente otro viaje que valiera 20.000 dólares", cuenta el fundador de la empresa Lash Fary a Forbes.

Además del viaje al exclusivo faro de Italia, incluye una estancia de tres días en la exclusiva finca de más de cuatro hectáreas en una zona rural de Ottawa (Canadá), en la que contarán con comida gourmet e incluso comida de prestigiosos chefs a domicilio, un cine en casa, una piscina al aire libre e incluso una pista de tiro con arco. Según recoge Forbes, también contarán con alquiler de coches de gama alta por si quieren marcharse.

Sin embargo, no todos los regalos son materiales. También pueden optar las escrituras de un terreno para replantar en Australia a cargo de la empresa Pieces of Australia, que llevará a cabo la reforestación de 20 árboles por cada actor y director.

Otros presentes, también de lujo pero menos excéntricos son una almohada cervical de viaje de la asociación animalista PETA, una caja de chocolates personalizados de la marca M Cacao (valorados en 94 euros) y 412 euros en dátiles gourmet bañados en chocolate de Bateel.

Tal y como explica Fary a Forbes, esto es una forma de promoción y publicidad para diversas marcas de lujo. "A veces recibo tuits como: ‘Hay una guerra en marcha. ¿Cómo estás repartiendo bolsas de regalo?", recuerda. "Esto es un negocio para mí: estas empresas me están pagando por donar su producto. Y, para estas marcas, no es como si la opción fuera dárselo a una celebridad o dárselo a una persona sin hogar. Ese no es el modelo de negocio de la mayoría de las empresas, por desgracia. No es necesariamente la yuxtaposición de la que estamos hablando aquí", añade.

Sin embargo, los nominados —en este caso 26 por los dos directores de Todo a la vez en todas partes— no están obligados a aceptar los regalos. En 2022 lo rechazó Denzel Washington y anteriormente J.K. Simmons donó el suyo en una subasta benéfica.

Tampoco están exentos de críticas, pues los propios actores tienen que declarar ese regalo y pagar los impuestos correspondientes —en torno a 2.000 y 4.000 euros—, por ejemplo, tal y como recogen en Forbes, la bolsa de 2016 fue calificado por los Oscar como "poco saludable" y tuvo una demanda por infracción de marca al incluir un viaje a Israel con todo incluido y un lifting mamario por 1.800 euros.