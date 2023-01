La Academia de Hollywood investiga si una actriz logró su nominación al Oscar incumpliendo las normas

La Academia de Hollywood dio a conocer el pasado martes los nominados a la 95 edición de los Oscar, cuya gala tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles (EEUU). La cinta Todo a la vez en todas partes fue la más nominada con once candidaturas, seguida de Sin novedad en el frente y Almas en pena de Inisherin con nueve.

En las categorías interpretativas, las sorpresas llegaron con las menciones para la actriz Andrea Riseborough en la categoría de protagonista por el filme To Leslie y para Brian Tyree Henry por Causeway en la de actor secundario. Ninguno de ellos había estado previamente nominado a alguno de los principales premios de la carrera por el Oscar, como son el Globo de Oro, los SAG (los galardones del sindicato de actores) o los Critics' Choice (que conceden la crítica), por lo que su aparición en la lista de nominados fue una sorpresa mayúscula.

Ahora, la web puck.news ha publicado que la Academia de Hollywood está investigando si la nominación de Andrea Riseborough cumple las normas. Y todo porque se cuestiona la agresiva campaña que el equipo de la película hizo para que la intérprete lograra su inesperada candidatura en mejor actriz protagonista.

Según diferentes medios como Los Angeles Times, la esposa del director de la cinta, la actriz Mary McCormack, y otros amigos de la pareja comenzaron a llamar personalmente a amigos académicos para que vieran esta cinta indie y alabaran en sus redes sociales la interpretación de Riseborough.

Figuras influyentes como Gwyneth Paltrow, Amy Adams o Edward Norton así lo hicieron. Incluso, Jennifer Aniston o la propia Charlize Theron montaron pases de la película en sus hogares para ayudar a su difusión entre potenciales votantes. Una forma de campaña que viola las normas de la Academia, que expondrá el caso en su órgano de dirección este próximo martes.

La regla diez de la Academia indica que queda "expresamente prohibido contactar con los académicos de forma directa o indirecta para promocionar una película o un logro con el objetivo de lograr una nominación". Incumplir este artículo de las normas podría suponer la retirada de la nominación para Andrea Riseborough.

No sería la primera vez que esto ocurre: en 2014, la canción Alone Yet Not Alone de la cinta con el mismo título fue descalificada una vez ya había sido nominada porque su compositor había "presionado indebidamente" a más de 70 miembros de la rama musical por correo electrónico para que escucharan su trabajo y lo tuvieran en cuenta de cara a los premios.

El supuesto masivo envío de correos electrónicos y de llamadas del equipo de To Leslie para promocionar a su actriz se habría llevado a cabo para hacer frente a las poderosas campañas publicitarias que los estudios y productoras hacen de sus películas. Un factor con el que ella no contó. De hecho, en varias entrevistas, Riseborough destacó el poco dinero que su distribuidora había invertido para promocionar tanto la cinta como su interpretación. En taquilla, la película apenas recaudó 27.000 dólares.

Pero, ¿de verdad su nominación se debe a esos telefonazos y envío de correos electrónicos? Las números no engañan. La rama de actores de la academia está formada por 1.336 miembros. Todos ellos tienen derecho a voto en las categorías interpretativas de los Oscar. Para la elección de los cinco nominados se establece un orden preferencial, de tal modo que los académicos clasifican del primero al quinto a sus actores favoritos. Aunque la votación es secreta, todo hace indicar que Riseborough fue la más apoyada en, al menos, doscientas papeletas.

Tras las dudas suscitadas por su nominación, Los Angeles Times preguntó al equipo de la película si tenían miedo de ser descalificados por incumplir alguna norma. Ellos respondieron con un no rotundo y aseguraron que su objetivo ahora es que Riseborough gane el Oscar frente a sus cuatro rivales: Cate Blanchett, Ana de Armas, Michelle Williams y Michelle Yeoh.