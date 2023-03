¿Cuándo son los Oscar 2023? Día y hora de la gala

Bryan Bedder via Getty Images

Tras una edición que será recordada por la bofetada de Will Smith a Chris Rock, los Oscar regresan este 2023 aspirando a una ceremonia más tranquila en la que el cine sea el verdadero protagonista.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Hollywood se celebra el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles.

En España se podrán seguir de la madrugada del domingo 12 a lunes 13. La gala, presentada por Jimmy Kimmel, comenzará a nuestras 2 de la madrugada y se podrá ver en directo en el canal Estrenos 2 de Movistar +.

En la categoría reina, la de Mejor película, competirán Sin novedad en el frente, Avatar: El sentido del agua, Almas en pena de Inisherin, Elvis, Los Fabelman, TÁR, Top Gun: Maverick, El triángulo de la tristeza y Ellas hablan, que se tendrán que medir a la que parte como favorita, Todo a la vez en todas partes.

De la ceremonia no ha trascendido demasiado, pero sí se sabe que Rihanna interpretará Lift Me Up, de Black Panther: Wakanda Forever.