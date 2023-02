La razón por la que Nueva York, Miami y Los Ángeles no son capitales de sus estados

¿Capital de Nueva York? Albany. ¿Y de California? Sacramento. Pero, ¿ y de Florida? Tallahasse. No, las capitales de los estados de Estados Unidos no son las ciudades más afamadas y resplandecientes que aparecen en las películas que se proyectan en la gran mayoría de países del mundo.

Esta característica del país de las barras y las estrellas ha quedado al descubierto gracias a cuenta de contenidos de cultura y entretenimiento de Tik Tok, Píldoras Culturales, que ha dedicado uno de sus vídeos a explicar el por qué de esta extraña manera que tiene Estados Unidos de organizar su territorio. Un aviso: en realidad, tiene toda la lógica del mundo.

Como se explica en la red social, el principal motivo que existe para separar las capitales de los estados de sus ciudades más potentes se debe, precisamente, a eso, a su poderío económico. Separando ambos núcleos, el poder político queda separado del primero, y por lo tanto ambos pueden trabajar, en teoría sin interferir el uno en el otro.

Los responsables de esta decisión fueron los padres fundadores del país, que de esa manera impedían la corrupción política y, por tanto, que una sola ciudad amasara todo el poder del Estado.

Pero no todo lo condicionaba la Economía y la Política, también se trataba de una cuestión estratégica. Se decidió que las capitales estuvieran en los puntos más céntricos posibles para que fueran accesibles para toda la población. De hecho, aquellas que no están centradas, en realidad están asentadas en los nudos de comunicación principales.

Además, centrándolas, se conseguía que en caso de invasión no resultara tan fácil conquistarlas y anular el poder de los distintos territorios. Ante esto surge una duda: ¿por qué no está la capital de Estados Unidos (Washington D.C.) en el interior del país, sino en plena costa oeste? La respuesta es sencilla, y hay que tener en cuenta el devenir histórico del país. Cuando se estableció la capital federal, EEUU no era como se conoce hoy, solamente comprendía 13 colonias en la costa oeste, por lo que Washington D.C. quedaba justo en medio.