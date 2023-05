La reflexión de Pau Donés sobre su familia antes de morir: "Los conoceré igual, pero de lejos"

Casi tres años después de su muerte, Pau Donés volvió a convertirse en protagonista este domingo en laSexta, gracias a la emisión del documental Eso que tú me das, que grabó junto a Jordi Évole.

Durante la grabación, el que fuera cantante de Jarabe de Palo compartió algunas profundas reflexiones antes de fallecer de cáncer el 9 de junio de 2020. Una de las que más se ha compartido es la que hizo sobre la familia y sobre cómo afrontaba no conocer a sus nietos.

"Me hubiera encantado haber conocido a mis nietos, pero bueno, los conoceré igual, pero de lejos", añadió el cantante, que es padre de una hija, Sara Donés, que cumplirá en junio 19 años.

Del mismo modo, Donés le respondió entonces a Évole algunas preguntas sobre su entierro. "¿Quieres que te entierren?", le cuestionó el periodista a lo que Donés respondió que no porque no era creyente ni católico.

"El día que me muera, que me incineren, esto sí, para tenerme guardadito en polvo, en unas cenizas. Que me tiren un poquito aquí y un poquito en mi pueblo", señaló Donés, que recalcó que no se esperaba que cuando llegase ese día se le despidiera "de ninguna manera en especial".