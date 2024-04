Supersubmarina: "Estamos para celebrar la vida, pudo ser más duro de lo que fue"

Un aplauso de más de dos minutos en un Teatro Pavón abarrotado y en pie ha roto el silencio público de ocho años de Supersubmarina. Ese fatídico 16 de agosto de 2014 marcó un punto de inflexión en el grupo de Baeza (Jaén), en un momento en el que estaban en la cresta de la ola.

"No quiero estar triste, no quiero lágrimas" ha señalado Juanca, batería del grupo nada más empezar la presentación del libro Algo que sirva como luz (Aguilar), escrito por el periodista de El País Fernando Navarro. "Un concierto es más fácil que esto. Creo que es algo que nos merecíamos, recibir toda el cariño del público y celebrar esto", ha añadido en la que es la primera vez de los cuatro sobre un escenario, aunque esta vez no para un concierto. Las lágrimas y los aplausos han estado a flor de piel durante todo el evento.

"Estamos para celebrar la vida, pudo ser más duro de lo que fue. Estamos aquí los cuatro sobre el escenario", ha añadido Jaime, guitarra del cuarteto jienense, que ha querido agradecer Navarro su labor de volver a unirlos.

"Hay una persona que nos ayudó a reconciliarnos, a recuperar el contacto porque lo habíamos perdido. Fue Fernando quien nos ayudó a reconciliarnos con nuestra vida y con Supersubmarina", ha añadido en referencia al autor del libro, al que conocieron hace dos años.

"Fue un cúmulo de circunstancias y de todo, que nos llevó a qué Fernando hiciera el libro", ha apuntado Pope, batería del conjunto, que ha asegurado que está para celebrar la amistad.

El proceso de recuperación más largo fue el de Jose, conocido como Chino, vocalista del conjunto, que tuvo daño cerebral y estuvo 31 días en coma. Todavía tiene espasticidad en la mano derecha, de la que se está tratando.

"Supersubmarina es la parte más importante de mi vida. Son mis amigos y mi pasión", ha declarado el que fuera cantante de la banda que sigue en el proceso de rehabilitación del accidente, quien ha bromeado con que su mayor miedo antes de salir al escenario del teatro era "tropezar con los cables".

Su familia, que ha formado parte del libro y también han estado visiblemente emocionados en el evento, ha tenido para ellos un papel fundamental en sus procesos. "Si no hubiera tenido a mí familia, a mí pareja Irene cerca, esa gente que me sostuvo sobre la cuerda, yo no estaría aquí", ha contado Jaime, que sufrió una depresión tras el accidente.

Para Pope, este proceso tampoco fue fácil ya que era el conductor de la furgoneta con la que volvían a Baeza tras el Medusa Festival: "La secuela principal es ser el que conducía".

"Para mí lo principal fue que por parte de ellos y de las familias no hubo nunca una mala palabra", ha indicado. No sin la intervención de su compañero y Jaime, que le interrumpe para decirle: "Tú no tuviste la culpa de nada, pasó y ya está. Podríamos haber sido cualquiera".

Trabajó en los olivares de Baeza y pasaron años hasta que Pope pudo volver a escuchar Supersubmarina. "Hasta que me di cuenta de por qué si era lo más bonito que me puso pasar en la vida no podía escucharlo", ha recordado.

Una relación distinta con el sonido del grupo tuvo Juanca. "Cuando me dieron el alta, lo primero que hice fue ir al local a ver si podía tocar la batería". "No tenía una mala relación con la música, lo contrario. Me ha dado mucho más valor", ha indicado el que fuera batería de la banda, que estuvo varias semanas en coma inducido tras el accidente. Cuando salió, ha asegurado que no era consciente de la situación del grupo y tenia todo preparado para una vuelta a la actividad musical.

"Meses después de salir del hospital, me di cuenta de lo que pasaba", ha empezado contando. "Estaba superhappy, no era consciente, íbamos a hacer un concierto a finales de 2017. Hasta que no volví a Baeza y subimos por primera vez a Madrid a ver a Jose", ha recordado.

El punto optimista lo pone Jose, a pesar de seguir en proceso de recuperación, asegura que cada día coge la guitarra para tocar.

"Me queda espasticidad, rigidez muscular en la mano derecha y me impide tocar la guitarra, pero estoy recuperándome", ha señalado. "Vamos a volver, seguro", ha asegurado, ante los aplausos del público. "Soy muy cabezón", ha bromeado.

Sobre las expectativas del público y el tsunami que generan en redes con cada publicación, Jaime ha asegurado que "más que pesarnos, nos impulsa que la gente espere que hagamos algo". "La voluntad por nuestra parte no va a faltar en ningún momento", ha añadido.