Supersubmarina rompe su silencio tras el accidente de 2016: "Pasamos de estar todos los días juntos a no vernos"

A principios de la década de 2010, Supersubmarina se estaba fraguando una carrera que parecía encaminarlos hacia el éxito. Sin embargo, todo cambió en verano de 2016. Volviendo de un festival hacia su Baeza natal para pasarla última jornada de fiestas patronales junto a sus amigos y familia sufrieron un accidente.

El grupo al completo viajaba en el Seat Alhambra. Los cuatro músicos, Antonio Cabrera, Pope; Jaime Gandía; José Martín, Chino y Juan Carlos Gómez, Juanca, y junto a ellos, Fran Chicharro, su road manager. A partir de entonces, la banda procedió a recuperarse y a guardar silencio. Hasta ahora, que han concedido una primera entrevista a El País.

Durante la misma, todos los miembros de la banda han analizado tanto el preciso momento en el que tuvo lugar el accidente, como todo lo que supuso para ellos, tanto a nivel personal, como para la banda.

En los primeros días que sucedieron al hecho, cada uno tuvo que ser ingresado de urgencia en distintos hospitales de la provincia de Jaén. Y, cuando salieron, desaparecieron tanto del panorama público, como entre ellos.

"Pasamos de estar todos los días juntos, ensayando, tocando y viajando, a no vernos. Nos afectó. Nuestra relación se enfrió", cuenta a El País José, el cantante. "La comunicación de la banda no existía porque no sabíamos qué hacer con nada de nuestras vidas", apostilla, por su parte, Juanca, el batería. Este, además, apunta que, en el tiempo que siguió al accidente había un pensamiento que les "perseguía".

"Había una pena que nos aplastaba. Nos perseguía pensar lo que podíamos haber llegado a ser si no hubiese sucedido el accidente", señala.

Mientras que Jaime, guitarrista, compara lo que les sucedió después con una relación de pareja: "En un grupo, si uno no está bien, es como a una persona a la que le falta un brazo o una pierna. Necesitábamos estar todos en la misma sintonía".

Hace algunos años, trataron de cambiar esta dinámica. Y se propusieron conceder una entrevista para El País Semanal. Sin embargo, esta no pudo suceder. Cuando procedieron a compartir lo que les había pasado, se percataron de que todavía no estaban preparados. Pero sí les sirvió. De esta manera, lograron "abrir para siempre la caja de Pandora de Supersubmarina", cuentan al ya citado rotativo.