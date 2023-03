Test rápido a SFDK: "¿Juan Carlos I? ¡Un artista, qué cojones!"

Cuando parecía que SFDK -Saturnino Rey, Zatu, y Óscar, Acción, Sánchez- iba a librarse ya del tercer grado de El HuffPost, todavía sacamos tiempo para una última ronda relámpago. Este es el test rápido que reconvertimos en freestyle edition para el dúo sevillano que acaba de sacar su último trabajo, Inkebrantable.

Dentro el bonus track.

-¿Dónde está Wifly?

Zatu (Z): Yo creo que sigue, en todos los barrios hay uno. Mínimo [ríe].

-¿Traktor o serato?

Óscar, ‘Acción’, Sánchez (Ó.S.): Serato.

-¿’Sólo’ o ‘solo’?

Z.: Con tilde.

-¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?

Z.: Sin.

Ó. S.: Sin.

-¿Sesión a tres con Bizarrap, sí o no?

Z.: Da igual, si surgiera…

Ó. S.: Si surgiera…

Z.: De eso que nos conocemos en un sitio y ‘qué pasa, venga vamos’.

-¿Con quién os gustaría hacer una colaboración que no hayáis hecho antes?

Ó. S.: En la actualidad ahora, no sé por qué, me gusta mucho Luz Casal, tío. Le he visto un sentimiento en la voz. No me preguntes por qué, porque la he visto en directo y me encantó en el Weekend Beach y conozco canciones de su carrera, pero ahora no sé por qué. Estaré una etapa de mi vida que me entra un sentimiento que tiene con la voz que digo ‘buah, esto lo cojo yo y puedo crear aquí una atmósfera…’. Digo en la actualidad, eh, luego hay muchos artistas a lo largo de la historia que se me han pasado por la mente

Z.: Pues venga, Luz Casal [sonríe].

Zatu y Acción Sánchez (SFDK), a punto de someterse al test rápido de 'El HuffPost', en la sede de Altafonte en Madrid. SERGI GONZÁLEZ / EL HUFFPOST

-¿Qué es lo último que habéis escuchado antes de venir a la entrevista?

Ó. S.: Yo esta mañana una lista de reproducción underground, que le llamo yo. Mía, en mi Spoti[fy].

Z.: No recuerdo, esta mañana no he puesto nada. Está el disco nuevo y estoy ahí mirando las redes…

-¿Cuándo creéis que España mandará un rapero a Eurovisión?

Z.: ¿No fue Rayden?

Ó. S.: Rayden se presentó.

Z.: Se presentó pero no fue… no fue al final, ¿no? No lo sé, tío. No es el tipo de música que nunca ha entrado en ese tipo de… ¿qué es eso? ¿Un concurso?

Ó. S.: La mejor es la de Masiel, “lalalalaaa”. Ésa era la polla.

Z.: Siendo así algo habrá, en estas cosas siempre hay intereses, compañías, en todo. Cuando te dan un premio en todo siempre hay cosas detrás.

-¿Y queremos que eso ocurra? (Mandar a un rapero a Eurovisión)

Z.: ¿Qué vaya un rapero?

Ó. S.: A mí me da igual.

Z.: A mí me da igual, claro. Si va un tío y lo defiende bien, claro.

-Autotune, ¿sí o no?

Ó. S.: Sí. Si le gusta a la persona y lo quiere hacer…

Z.: Claro, cada uno… Hay veces que lo oigo en la gente y queda guay. No lo usamos nosotros, no lo vemos… En algún estribillo o en alguna cosita yo sí me lo pongo, eh. No es un autotune de [imita un sonido robótico], que me distorsione la voz, pero un poquito que te ajuste eso, vamos, lo usa todo dios. Las herramientas están para algo.

El dj y productor Acción Sánchez, durante la entrevista con 'El HuffPost'. SERGI GONZÁLEZ / EL HUFFPOST

-Ahora voy a daros el nombre de un personaje y tenéis que asociarlo con una palabra que os venga a la mente. Ah, somos El HuffPost, la mayoría o casi todos serán políticos. Va, Juanma Moreno.

-Z.: Pijo.

-Ó. S.: Es el presidente de la… ¿es el presidente de nuestra comunidad andaluza?

-Sí.

Ó. S.: Vale, ya está, sólo sé decirte eso.

-¿Isabel Díaz Ayuso?

Z: Desvaríos.

Ó. S.: Vale, esa es la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Vale, ¿tiene el pelo moreno, no?

-¿Susana Díaz? También la habéis tenido por ahí.

Z.: Mmmm, ya.

-¿Alberto Núñez Feijóo?

Z.: Narcolancha.

Ó. S.: Ése sí lo he conocido por lo de la narcolancha, también, es verdad. Vale, yo cuando aún veía la tele era presidente de… ¡eh, son todos presidentes! Vale, vale…

Z.: Ése puede ser tu próximo presidente del Gobierno.

Ó. S.: ¿Sí? ¿Se va a presentar? Bueno… [mirando hacia abajo].

Zatu, durante un instante de la entrevista con 'El HuffPost'. SERGI GONZÁLEZ / EL HUFFPOST

-¿Santiago Abascal?

Ó. S.: [Sin ningún tipo de titubeo ni ironía] Todo lo opuesto a mi persona.

Z.: El mal.

-¿Pedro Sánchez?

Z.: [Ríe] Es tonto, tío, directamente. Es que Pedro Sánchez, illo, es un camaleón.

Ó. S.: Es un sufridor, ¿no?, también. Yo a él lo veo más como un sufridor.

Z.: [Sigue riendo] También le ha tocado, claro, una buena época.

Ó. S.: Hay que ponerse… porque yo cuando empezó la pandemia todavía veía la tele y digo ‘ostia, hay qué ver, al hombre este la que le ha caído encima. Porque hay que verse después de cómo llegó al Gobierno de pronto te viene una puta pandemia y te está cayendo la mundial.

-¿Yolanda Díaz?

Ó. S.: No la conozco.

Z.: Mmmmm. Cuerda.

-¿Juan Carlos I?

Z.: Ladrón…

Ó. S.: ¡Es un artista! ¡Qué cojones!

Z.: Un artista [repite las palabras de su compañero sonriendo], ¡es un mago!

Ó. S.: ¡Un mago! ¡Hay que alabarlo! ¡Qué habilidad, qué arte! Un artista de la vida.

Z.: [Riendo a carcajadas] ¡Un trilero!

-¿Bertín Osborne?

Ó. S.: Tampoco lo controlo tanto.

Z.: Otro tonto, como Pedro Sánchez.

-De todos, ¿con cuál os iríais de fiesta?

Ó. S.: Con Bertín Osborne te tienes que reír, aunque sea a lo mejor de tal… pero tiene un montón de anécdotas que cuenta ahí.

Z.: Jajaja.

Ó.S.: ¡O al rey [emérito]! Oye, illo, ¿cómo lo has hecho? Cuéntamelo porque tú eres un artista. ¿Cómo lo has hecho?