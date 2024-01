Esto es todo lo que se sabe de la pedida de mano de Almeida a Teresa Urquijo

Nada más empezar el año, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmaba los rumores. Próximamente, habrá boda. El edil, de 48 años, escribió un mensaje en su perfil de Instagram en el que apuntaba que su actual pareja, Teresa Urquijo y Moreno, de 26 años, y él se darían el 'sí, quiero'.

Este sábado ha tenido lugar la pedida de mano oficial, en una fiesta a la que han invitado a personas de su entorno cercano, entre las que se encontraban familiares y amigos, según ¡Hola!, que ha compartido algunos detalles de la fiesta.

Tal y como ha detallado la ya mencionada publicación, el evento ha tenido lugar en la finca de Los Molinillos, que es propiedad de la familia de la futura novia. En concreto, de Carmen Fernández de Araoz —mas conocida como Piru Urquijo—, que es la abuela paterna de Teresa.

El alcalde ha llegado él solo en un Mercedes rojo. Y, aunque a las puertas de propiedad la prensa lo ha estado esperando, ha preferido no hacer declaraciones de ningún tipo antes de que diera comienzo el evento. Este precede a la boda que, según ¡Hola!, está fijada para el próximo 6 de abril.

Cuando eso pase, Almeida pasará a ser el primer alcalde que contrae matrimonio en el mismo momento en el que hace frente a una legislatura. El enclave que parecen haber escogido para el gran día lo adelantó hace unos días la revista Semana.

Se trataría de El canto de la cruz, un terreno localizado en Colmenar Viejo, propiedad de la abuela materna de ella que guarda parentesco con la familia real. Es Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, la hermana del anterior duque de Calabria y prima del rey emérito, Juan Carlos.

Lo confirmó en su perfil de Instagram

Fue el propio alcalde el que, después de que la prensa se hiciera eco de una posible boda, el que confirmó que se celebraría. Lo hizo a través de su perfil de Instagram, donde compartió por primera vez una imagen junto a Urquijo y escribió un romántico mensaje.

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales", comenzó a enunciar. "Respondí que ni precipitarse ni resignarse; es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho 'sí", concluyó.