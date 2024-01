Le preguntan a Ayuso si invitará a Sánchez a la Fórmula 1 en Madrid y ojo a su respuesta

Ayuso consigue su gran sueño. La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este martes que la capital albergará el Gran Premio de España de Fórmula Uno a partir de 2026 y hasta 2035 en un circuito semiurbano en el entorno del recinto ferial de Ifema, un proyecto que nace para convertirse en "el mejor" circuito y sin la aspiración de arrebatar el campeonato a Cataluña, según Ayuso.

Tras nueve años disputándose en el Circuito del Jarama hasta 1981, el Gran Premio de España regresa en 2026 a Madrid 45 años después, con un trazado semiurbano que, a falta de la homologación de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), tendrá un trazado de 5,47 kilómetros y 20 curvas, y un tiempo estimado de vuelta, en calificación, de aproximadamente un minuto y 32 segundos. El circuito pasará por Ifema, en cuya entrada principal estará ubicada la línea de meta, seguirá por el túnel del recinto ferial hasta la curva de Valdebebas, para volver por la calle de Ribera del Sena.

Díaz Ayuso, el presidente de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, presentaron ayer este nuevo proyecto que, estiman, aportará a la región 450 millones de euros anuales y más de 10 mil puestos de trabajo directos.

Díaz Ayuso subrayó durante la presentación que el Gran Premio que se celebrará en la capital nace con la "ambición" de convertirse "en el mejor" y ha cifrado la asistencia prevista a la prueba en 110.000 personas.

El anuncio ha generado una división de opiniones, puesto que muchos temen que la enorme factura de organizar esta competición acaben pagándola los ciudadanos. En todo caso, Ayuso está encantada con el proyecto y no dudará en invitar a todas las altas personalidades del Estado al evento. ¿A todas, incluyendo Pedro Sánchez? Sobre esta cuestión fue preguntada este miércoles en el programa "El Partidazo de COPE", presentado por Juanma Castaño. Y Ayuso, como podía esperarse, contestó a su manera.

"Me gustará invitar a las autoridades que estén en ese momento, que espero que no sea él. Invitaré al que esté. Ojalá fuera Feijóo, y si no a él también porque me gustaría que el presidente de mi país estuviera en un evento de estas características. Y cuando me pidan entradas, que me las pedirán, se las daré encantadas a los miembros del Gobierno, porque van a ver la alegría de celebrar un evento así en Madrid", ha dicho.

¿Aceptará la invitación Pedro Sánchez?