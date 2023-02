Estopa confiesa que cayeron en la estafa Madoff y las consecuencias que tuvo más allá del dinero

"¿Tú te acuerdas de un tal Madoff?"... Así empieza la confesión que hacen los de Estopa a Jordi Évole. Cómo cayeron en la estafa y las consecuencias que tuvo aquella inversión, hace que los dos hermanos narren a corazón abierto todo lo que vivió su familia.

"Mi padre metió ahí x dinero de pasta y luego cuando le timaron, pues él se sentía culpable y lo pasó mal. Entonces, a partir de ahí, empezó a ir al psiquiatra", confiesa uno de los hermanos Estopa, José Muñoz.

"La premisa que tiene es la de 'papá, hay que pagar impuestos en España'", explica David, que detalla, además, como eso le provoca "mucho estrés". "No quiere equivocarse en nada, que no haya ninguna factura mal... Evidentemente el estrés no es de llevárselo por ahí, eso está fuera de duda", sigue explicando hasta que el presentador, Jordi Évole, le interrumpe: "A mí eso me lo han ofrecido, eh". A lo que David replica: "Hombre, y a mí. Y me lo ha ofrecido gente muy, muy oficial. Me han dicho exactamente cómo se hace; que si con un maletín, que si vas a Luxemburgo... ¡Con un maletín! ¡Como si estuvieras atracando...! Te sientes atracador".

Estopa explican así a Évole un duro capítulo de su vida y aprovechan para lanzar un mensaje de normalidad sobre ir al psiquiatra al contar, además, cómo toda la familia va y acude al mismo.