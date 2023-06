20 cosas que no sabías de Carmen Sevilla

Gianni Ferrari via Getty Images

Carmen Sevilla ha fallecido a los 92 años. Actriz, cantante y presentadora, era la última de las "folclóricas de antes". Una generación irrepetible de la que también formaron parte Marifé de Triana, Paquita Rico, Marujita Díaz, Dolores Vargas o Nati Mistral.

Las 20 cosas que no sabías sobre ella

1. Siempre se ha dicho que nació en Sevilla el 16 de octubre de 1930 con el nombre de María del Carmen García Galisteo, pero la fecha no es exacta. La folclórica se puso un año de más para poder sacarse el carné del Sindicato Nacional del Espectáculo, en realidad nació en 1931.

2. Debutó como bailarina con trece años en la compañía de Estrellita Castro.

3. Con 18 años hizo su primera película, Jalisco canta en Sevilla (1948), junto al mexicano Jorge Negrete. Por esa época, todas las películas que protagonizó eran de carácter folclórico, en las que tenía que cantar y bailar.

4. Su primer novio fue el torero mexicano Carlos Arruza. Mantuvieron una relación durante dos años, pero él la presionó para que se casaran y trató de convencerla de que no tendría que trabajar más. Pero ella quería seguir haciéndolo porque le gustaba, así que terminaron su relación.

5. Sufrió abusos en París en el año 1956. El director de El amor de Don Juan, John Berry, la invitó a cenar a su casa y, tal y como ella relata en sus memorias, "empezó a toquetearme y a besarme. Pero yo lo sentía diferente… Cuando un hombre te besa con amor y con respeto es diferente a cuando quiera algo más de ti. Y yo veía que yo quería separarme pero no podía. Me tumbó en una chaise longue y yo veía que… ¡que me violaba, vamos!"

La boda de Carmen Sevilla y Augusto Algueró tuvo lugar el 27 de febrero de 1961. Keystone/Hulton Archive/Getty Images

6. El 23 de febrero de 1961 se casó en la basílica del Pilar de Zaragoza con Augusto Algueró, compositor de bandas sonoras de películas de éxito. Estuvieron casados hasta el año 1974, y con él tuvo a su primer y único hijo.

7. Cumplió su intención de llegar virgen al matrimonio, pese a que se casó con 30 años. El día de su boda, Paco Rabal la saludó con la mítica frase de "¡Ahí viene la virgencita!".

8. La canción Te quiero, te quiero de Nino Bravo fue escrita para ella. El compositor fue su marido, pero triunfó cuando la cantó el valenciano.

9. Se metió al cine de destape por venganza. Cansada de las infidelidades de su primer marido, Augusto Algueró, rodó varias secuencias subidas de tono para la época. Aunque, según José Sacristán, con quien compartió escena, fueron "las imágenes más recatadas de ese género".

10. La famosa Noelia de Nino Bravo fue una de las amantes de su marido. Algueró la compuso pensando en ella y eso a Carmen Sevilla la hacía sufrir.

11. Nunca se llevó bien con Sara Montiel. Aunque Carmen Sevilla siempre solía alardear de la suerte que había tenido siempre con "todas, todas sus compañeras", no es verdad. La película La Violetera hizo que ambas se enemistaran y compitiesen por el título de ser la actriz mejor pagada.

Carmen Sevilla y Sara Montiel en Madrid en 1962. niversal Archive/Universal Images Group vía Getty Images

12. Tras conseguir el divorcio de Algueró, Carmen Sevilla se casó con Vicente Patuel en 1985 en Arcos de la Frontera. Y, aunque asegura que fue su gran amor, nunca fue del todo afortunada.

13. Estuvo trece años alejada de las cámaras porque Patuel se lo pidió. Ella lo explicaba así: "Vicente me dijo: 'Yo quiero tenerte a ti, no que hagas cine. ¿Tú quieres el cine o a mí?', y le dije: 'Yo lo que quiero es a ti, mi vida, y terminé totalmente y ya no hice más películas'".

14. Valerio Lazarov cambió su vida y la devolvió al mundo del espectáculo. Después de retirarse del cine a petición de su segundo marido, el director le propuso un proyecto en el que cobraría 300.000 pesetas por programa, así que Patuel no tuvo más remedio que aceptar.

15. Era amiga de Lola Flores desde pequeña. Tan inseparables eran, que Carmen Sevilla fue la madrina del bautizo de Rosario Flores. Y eso trajo algunos problemas porque le correspondía pagar la mitad del banquete, pero Algueró se negó. Sin embargo, su amistad nunca terminó.

16. Abortó dos veces y siempre se arrepintió de ello. La gran pena de Carmen Sevilla siempre fue no haber tenido más hijos. Pudo haber criado dos más, pero su vida profesional no se lo permitió.

Carmen Sevilla con su hijo Augusto en 1964. Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

17. Siempre será conocida como 'La novia de España'.

18. Su legado deja más de 60 apariciones en el cine y 15 discos musicales en el mercado.

19. En 2010 se conoció que padecía Alzhéimer y se despidió de Cine de barrio a los 80 años tras más de 7 como presentadora. Fue una de las despedidas más tristes de la televisión.

20. Desde hace 8 años vivía en una clínica de lujo a las afueras de Madrid, donde recibía todos los cuidados necesarios. Allí solo la podían visitar dos únicas personas: su hijo y Moncho Ferrer, su amigo del alma desde hace más de cuatro décadas.