A Jim Carrey se lo ha tragado la tierra

Jim Carrey fue durante años una figura que no podía faltar en las cintas de comedia y familiar de Hollywood. El actor, recordado por películas como La Máscara o Ace Ventura, también participó en películas fuera del registro cómico como Olvídate de mí de Michael Gondry.

Sin embargo, el actor ha dado un cambio en tu vida que queda muy lejos de los focos y de la fama que le ha proporcionado la gran pantalla. La carrera de Carrey empezó muy joven, con solo 15 años, después de que su padre fuera consciente de su potencial cómico al imitar a cantidad de famosos, por lo que empezó a actuar en club Yuk Yuk´s en 1979 de su Ontario natal, en Canadá.

Visto su potencial, emigró a Los Angeles a probar suerte en la comedia. Y lo consiguió con un papel en The Comedy Store como telonero de Rodney Dangerfield, lo que le abrió la puerta a participar en el programa In Living Color.

Esto inició la época dorada de su carrera con papeles como La Máscara, Ace Ventura, Batman Forever y que culminaría con su papel en El show de Truman en el 2000, que le valdría el Globo de Oro.

Su vida personal también copaba las revistas se casó con Melissa Womer en 1987, pero se divorció y volvió a pasar por el altar con Lauren Holly, cuyo matrimonio duró solo un año. Se le relacionó con la actriz Renée Zellweger, la directora Laurie Holden o la modelo Jenny McCarthy. En 2012 inició una relación con Cathriona White, que se suicidó en 2015.

Retirado y dedicado a la pintura

Sin embargo, a pesar de su éxito, a mediados de los 2010, Carrey empezó a dar un paso a atrás en la exposición pública y, en los últimos años, se ha limitado a participar en Sonic 2 dando vida al malvado Mr. Robotnik y en la serie Kidding. Sin embargo, ya se ha confirmado que no participará en las siguientes cintas de la franquicia del erizo.

En 2022, el actor anunció su retirada a Hollywood Access: “Me voy a retirar. Estoy siendo bastante serio”. “Si el cielo me trae algún tipo de guion escrito en tinta dorada, y que me diga que va a ser importante para que la gente la vea, puede que lo haga. Puede que siga entonces, pero ahora me voy a tomar un descanso”, señaló.

También detalló entonces que se dedicaría a su "vida espiritual" y a la pintura, un hobby que dio a conocer en el documental I Needed Color y del que dice que le ayudó a superar el suicidio de su mujer. De hecho, entre ellas destacan las caricaturas satíricas y subidas de tono de Donald Trump.

"Me gusta mucho mi vida tranquila, me encanta pintar en mis lienzos, me encanta mi vida espiritual, y creo que (y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otra celebridad) ya he tenido suficiente. He hecho lo suficiente. Soy suficiente", añadió entonces sobre su vida como actor. De hecho, a finales de 2022 se despidió de Twitter con una de sus pinturas.