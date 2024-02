Adara Molinero, con quemaduras de segundo grado en las piernas tras un tratamiento estético

Adara Molinero, ganadora de GH VIP 7, ha compartido con sus seguidores lo que le ha ocurrido tras someterse a un tratamiento estético. Como ha relatado en sus Instagram Stories, acudió a un dermatólogo para quitarse las manchas de la piel de Supervivientes.

Según Molinero, fue tratada con tres tipos de láser y, al terminar le empezó a "arder la piel" como si le hubieran puesto "una plancha" encima.

Según ella, la trataron como si fuera una exagerada y le pusieron algo frío, algo que le producía "más dolor". Finalmente, se fue al hospital.

"Me pusieron gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación", ha contado. "Según el informe de urgencias, me hicieron quemaduras de segundo grado", ha agregado.

Según Molinero, le han tenido que vendar las piernas y tiene que volver dos días más al hospital a que le hagan curas.

"Me han destrozado la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas", ha añadido. En su última Story, da a entender que tomará acciones legales.