Advierten a un periodista antes de entrevistar a Sarah Jessica Parker: "Ya ha tenido suficiente"

Ha trabajado en multitud de proyectos, pero es conocida, sobre todo, por haber dado vida a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Lo hizo a finales de los 90 y ahora ha vuelto a hacerlo en And Just Like That. Y esta semana ha sido entrevistada por The Telegraph. En la conversación, la actriz ha hablado sobre el paso del tiempo y la presión a la que se somete a las mujeres en este aspecto.

El rotativo británico, además de compartir la charla que tuvo con Parker, ha hecho pública la petición que le hizo la persona encargada de las relaciones públicas de la artista. "Por favor, ¿podrías no preguntarle sobre el envejecimiento? Ya ha hablado suficiente de eso".

Sin embargo, la actriz ha vuelto a dejar clara su opinión sobre el tema. "Estoy muy confundida por el hecho de que a la mayoría de los hombres de mi edad simplemente nunca se les pregunta sobre el envejecimiento", ha indicado.

También ha hablado sobre algunos tratamientos estéticos. Y, aunque se ha sometido a algunos de ellos, el botox no lo considera una opción. "No puedo hablar por otras personas y no me opongo a que nadie haga nada", ha comenzado e enunciar.

Sin embargo, "es algo que elijo no hacer. Además, soy actriz. Tengo que mover las cejas. Se supone que debo compartir emociones y comunicarme con mi cara, que, para mí, necesita moverse", ha apostillado.

En este sentido, Parker defiende tratar cuidadosamente la piel antes que realizarse operaciones de este tipo. "Tiene que ser básico y eficaz", ha concluido. "Mi rutina es literalmente una crema de día con protección solar, tal vez un suero, y una crema de noche. Eso es todo. Y aún mejor si no cuesta mucho dinero", ha añadido.