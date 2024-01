Aitana, aplaudida por su mensaje tras mostrar que siempre lleva preservativos en el bolso

Desde hace unos meses, Aitana vive constantemente en el ojo del huracán tanto por su gran éxito profesional como por su vida amorosa, pero ella ya ha dejado claro en infinidad de ocasiones que en este momento de su vida no presta atención a las críticas y quiere hacer lo que le apetezca en cada momento.

En una nueva entrevista con la revista GQ, la artista vuelve a dejar claro que quiere divertirse y no duda en mostrarse natural en un vídeo en el que revela los diez "esenciales" que no pueden faltar en su bolso.

Entre esos productos que no pueden faltar están los preservativos. En palabras de la propia Aitana "aparte de por lo evidente, por la conciencia de la educación sexual". "Fuera bromas, cuando tenía catorce años, lo recordaré siempre, estábamos en el colegio y no nos dijeron nada antes, fue como 'chicos, tenemos una charla de educación sexual", ha empezado contando la cantante.

La artista reconoce que, por la edad, en un principio se lo tomaron un poco de broma, pero que mientras le daban la charla se dio cuenta de lo importante que era dar espacio a la educación sexual en este caso en los colegios. "Qué importante que me estén explicando todo lo que me están explicando para ir entrando en ese tipo de conciencia. Yo, hablando ya de mi vida personal, no los utilicé hasta pasado el tiempo, pero para mí es muy importante que haya una conciencia desde temprano, la verdad", ha asegurado la cantante en la entrevista.

"Es, ahora mismo, un esencial bastante grande", ha continuado Aitana bromeando antes de pasar al siguiente producto.

A pesar de que algunos tuiteros han reaccionado al vídeo publicado por GQ acusando a la artista de querer despegarse de su "imagen de niña buena", la mayoría de usuarios han aplaudido a Aitana por hablar de la importancia de la educación sexual y han recordado que la artista es una mujer joven con derecho a disfrutar de su sexualidad.