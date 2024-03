Aitana y Sebastián Yatra pasan una noche en la casa de la cantante, según 'Diez Minutos'

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Aitana y Sebastián Yatra eran cada vez más fuertes esta última semana. Sin embargo, no había confirmación más allá de las instantáneas juntos en Islandia y en el aeropuerto de Londres.

Este miércoles la revista Diez Minutos da un indicio más, ya que publica imágenes de ambos en la casa de la cantante el pasado 12 de marzo. Según la información publicada por la revista ambos habrían pasado juntos la noche en casa de la artista en el norte de Madrid tras el viaje a Islandia y la escala en Londres.

Según señalan, ese mismo día por la tarde Yatra abandonó el domicilio de la autora de temas como Formentera, para dirigirse al aeropuerto para tomar un vuelo destino a Nueva York. Esta estancia y viajes juntos son para algunos señales claras de una posible reconciliación. Sin embargo, otros seguidores de la cantante hablan de una posible colaboración artística y una relación amistosa.

La noticia llega después de que se avivaran los rumores de reconciliación tras su escapada a Reikiavik (Islandia) la semana del 5 de marzo. Para Vanitatis, Londres fue la ciudad elegida por ambos, bien por hacer escala ya que no hay vuelos directos a diario entre la capital islandesa y Madrid, o por despistar a la prensa. Precisamente, según afirmó entonces el entorno de la pareja, esta ciudad habría sido la elegida para una escapada también pensando en pasar desapercibidos.

"Buscaron un lugar en el que pensaban que casi nadie les podía conocer y que los dos tenían ilusión por descubrir. Es temporada baja, un fin de semana cualquiera, no contaban con que esto fuese a trascender", explicaron las fuentes a la revista.

La pareja rompió el pasado mes de noviembre, a pesar de nunca haber hablado abiertamente de su relación. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos en la vida. En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino... pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", dijo Yatra al anunciar la noticia.

Aitana, por su parte, apenas dio unas palabras en Perú tras su ruptura. "Somos superamigos, nos seguiremos llevando superbien", dijo a los periodistas. A pesar de esto, no pudo evitar los rumores que la han relacionado estos meses con otro rostro conocido, el actor de La sociedad de la nieve Enzo Vogrincic.

Tras esto, Yatra hizo unas polémicas declaraciones en el podcast de Vicky Martín Berrocal A solas señalando que no había tenido ninguna relación de más de un año: "Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que, si yo tengo una relación de más tiempo, no sé cómo puedo aguantar porque me darían muchas ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien".