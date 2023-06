Ana Obregón: "Cuando tienes que enterrar a un hijo, ¿sabes lo que me hace cualquier crítica? Cosquillas"

La expectación era máxima ante la primera aparición pública de Ana Obregón después de volver a España con su hija-nieta Ana Sandra hace apenas una semana. Decenas de cámaras y periodistas se han congregado este miércoles en la presentación de El chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir Aless Lequio antes de morir y que ha terminado la presentadora.

Antes de empezar la consigna era clara: Obregón solo iba a hablar del libro y no iba a responder a la polémica tras recurrir a un vientre de alquiler en Miami. Y así ha sido, ya que la presentadora ha evitado las preguntas en relación a su nieta y se ha limitado a asegurar que las críticas le dan igual. “Cuando tienes que enterrar a un hijo, ¿sabes lo que me hace cualquier crítica? Cosquillas”, ha declarado.

La presentadora no ha podido evitar emocionarse nada más comenzar la presentación al rememorar cómo ha sido el proceso para sacar adelante el libro y durante la emisión de unas imágenes de madre e hijo mientras la voz de Obregón narraba un pasaje de la obra.

“En cuarenta años no he visto tantas cámaras y os lo agradezco de corazón”, ha empezado Obregón al borde de las lágrimas. “Lo único que he hecho desde que mi hijo se fue es hacer con amor todo lo que a él le habría gustado y no pudo realizar”, ha confesado la presentadora, que también ha revelado que Lequio empezó a escribir en agosto de 2018.

La actriz ha contado que el nombre del libro viene de su infancia “porque se iba, se evadía”, entonces Obregón le decía que estaba todo el día en las musarañas. “No sabía qué hacer, porque su deseo era publicarlo, pero no tenía fuerzas, esperé dos años”, ha confesado.

“Esta obra está escrita por una madre con el corazón mutilado y escrita en tinta roja de sangre”, ha declarado Obregón, que ha explicado que estuvo nueve meses escribiendo. La presentadora ha querido dedicar el libro a su hijo y a “todos los valientes que luchan no solo contra el cáncer sino contra todas las enfermedades”.

Ana Obregón, durante la presentación del libro. GTRES

“Lo único que te llevas es el tiempo que dedicas con amor a las personas que quieres. En cada tragedia puede haber un rayito de luz y es lo que me ha mantenido con vida, seguir su legado y cumplir sus deseos”, ha insistido la presentadora.

Para Obregón, este libro ha sido “una catarsis” y ha rememorado en la rueda de prensa un episodio en una comida con su editora y Susana Uribarri. “Puse mi móvil en la mesa y empezó a sonar. ¿Y de quién era la llamada? De Aless”, ha revelado asegurando que se lo tomó como una señal para publicar el libro.

"Con esto cierro sus tres deseos: tener una hija, que se publicara su libro y hacer una fundación"

"Con esto cierro sus tres deseos: tener una hija, que se publicara su libro y hacer una fundación con su nombre para financiar la investigación contra el cáncer”, ha explicado la presentadora, que ha confirmado que los beneficios del libro irán para la fundación.

Obregón sí ha querido responder a las preguntas sobre cómo se planteó el suicidio en lo peor de la enfermedad de su hijo: “Estaba en un tercer piso y lo tenía planeado, cuando me dijeron que no había nada que hacer. Me cambié al séptimo porque no veía nada. Pero es una cobardía, el suicidio es una cobardía”.

Sobre Ana Sandra, la actriz solo ha querido añadir que está “ increíble” y que ”estará orgullosísima” de su padre cuando sea mayor y lea el libro. “Con la llegada de Anita creo que Dios existe, porque es un milagro”, ha confesado Obregón, que cree que la obra podría dar pie a un buen guión para adaptarla al cine.

"Me habría gustado que la noticia se hubiera conocido a través del libro porque el bombazo iba para eso y no para llenar televisiones. Pero me estaban siguiendo", ha agregado.