Ana Obregón no descarta ser madre otra vez: "Poco a poco"

No ha faltado nadie por opinar. Ni tertulia, ni personalidad, ni siquiera un partido político. Con su caso, ha conseguido reabrir el debate de la gestación subrogada en España. Y este viernes, ha sido ella misma la que ha hablado.

De forma muy breve y aprovechando uno de sus paseos por Miami, la actriz y presentadora ha respondido a algunas preguntas al micrófono de Telecinco un mes después de que se conociera que había recibido una niña por gestación subrogada en un hospital de la localidad estadounidense.

Pese a lo que se informó en un primer momento, posteriormente se supo que la niña, de nombre Ana Sandra, fue engendrada con esperma del hijo de la actriz, Aless Lecquio, fallecido en 2020 víctima del cáncer. Ella misma ha aseverado que "legalmente es mi hija, pero genéticamente es mi nieta".

Lo que no sabe aún es cómo le llamará la pequeña. "Me llamará, no sé cómo me llamará, igual 'bela', como llamaba mi hijo a su abuela", ha respondido con una sonrisa en su rostro.

"Tú ves mi cara y mira qué color", ha querido expresar ante las cámaras de Telecinco señalándose su colorido vestido. "Me he quitado el luto, que la gente se dé cuenta... aunque mi dolor sigue por la muerte de mi hijo".

De momento, la celebrity reconoce que "me gustaría estar un poco tranquila en Miami con mi bebé y darle amor y paz" antes de volver a España, un retorno para el que "aún falta, falta, falta", como ha repetido de forma enfática. "Ahora mismo, poquita gana de volver tengo".

Y preguntada por la gran cuestión, si habrá 'hermanito', Obregón se ha limitado a señalar que "poco a poco", dejando en el aire una posibilidad que algunas voces ya adelantan de cara al futuro.