Angelina Jolie: "No me he sentido yo misma desde hace una década"

La batalla judicial entre Angelina Jolie y Brad Pitt tras oficializarse su divorcio en 2016 ha ido dejando revelaciones que confirman que la relación no era tan idílica como podía parecer desde fuera cuando se les consideraba una de las grandes parejas de Hollywood.

Especialmente dolorosas han sido las acusaciones de maltrato que hizo Jolie durante el proceso judicial, en el que también aseguró que Pitt había intentado "asfixiar" en un avión a uno de sus hijos. Actualmente, la oscarizada actriz se ha alejado de las pantallas para centrarse en sus seis hijos y en Atelier Jolie, su nueva marca de moda que es a su vez un taller para que creativos de todo el mundo trabajen juntos.

Precisamente con motivo de su lanzamiento, la intérprete protagoniza la portada del nuevo número de la edición estadounidense de Vogue, donde también se publica una entrevista en la que Jolie revela cómo está en este momento de su vida.

"Me siento un poco triste estos días. No me he sentido yo misma desde hace una década, de una forma de la que no quiero hablar", explica la actriz sin mencionar la ruptura y posterior proceso judicial con su exmarido. Además, cuenta que decidió dejar de aceptar papeles con rodajes muy largos hace siete años para estar cerca de sus hijos ya que tenían "mucho que curar".

De hecho, Jolie, asegura que todavía están intentando "encontrar un equilibrio" y que siente que está en una periodo de transición. Sigue intentando entender quién soy a los 48", asegura la actriz.

En este sentido, la estrella asegura que crear su línea de moda ha sido "terapéutico" para ella gracias al espacio creativo que le ha proporcionado y a rodearse de personas en las que puede confiar para "redescubrirse" a ella misma. "Espero cambiar muchos aspectos de mi vida", asegura Jolie, que deja claro que este es solo el primer paso.