Esta es Vivienne Jolie-Pitt, el último fichaje de Angelina para su nuevo proyecto

Angelina Jolie y Brad Pitt ha acaparado los focos durante los años que duró su matrimonio y lo siguen haciendo tras su divorcio. El furor que causó el comienzo de la relación entre los protagonistas de Sr. y Sra. Smith vino seguido del cariño de los fans hacia la numerosa familia que los dos actores formaron. Los niños, desde pequeños, han estado expuestos al foco mediático desde su nacimiento y es más que habitual que acompañen a sus padres, especialmente a Angelina, en los photocalls.

De hecho, la hija más pequeña de Brad y Jolie, Vivienne Marcheline, ha seguido la estela de sus padres y ya ha tenido un papel en la gran pantalla. Fue en la primera entrega de Maléfica, encarnando la versión más joven de Aurora. Las audiciones para este papel no salieron del todo bien, porque las niñas se asustaban al ver a la actriz caracterizada como la villana de La Bella Durmiente. Todas menos una: su hija Vivienne.

Ahora, madre e hija volverán a trabajar juntas. Así lo ha anunciado Jolie, que se ha embarcado en un nuevo proyecto para el que se quiere rodear de personas jóvenes, como Vivienne, con quien suele ir al teatro. Lejos de la niña que vimos en Maléfica, esta chica de 15 años desempeñará el rol de asistente de producción en la adaptación que su madre está ultimando de la novela Rebeldes (The Outsiders, Susan E. Hint, 1967).

"Me recuerda a mi madre, porque no se enfoca en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otros creativos" Angelina Jolie, sobre su hija Vivienne

Jolie ha presumido de contar para este proyecto con su hija más pequeña, que "me recuerda a mi madre −la difunta actriz Marcheline Bertrand−", reconoce Angelina, en declaraciones recogidas por Vanity Fair. "Porque no se enfoca en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otros creativos", ha añadido. "Ella es muy reflexiva y seria con relación al teatro. Trabaja duro para comprender cómo aportar lo máximo".

'Rebeldes', a Broadway

El proyecto en el que están trabajando madre e hija consiste en producir una versión en musical del libro, que Francis Ford Coppola ya llevó al cine de la mano de Matt Dilon, Patrick Swayze y Ralph Macchio, entre otros, en el año 1983. "Espero poder contribuir mientras sigo aprendiendo de este increíble equipo, con el que he estado trabajando desde que mi hija me llevó a ver el espectáculo en La Jolla Playhouse", ha expresado la actriz en declaraciones recogidas por Hello!.

La Jolla Playhouse es una sala inmersiva de California en la que se estrenó la primera adaptación de la obra de Hint sobre las tablas. Pero, ahora, buscan llevarlo hasta Broadway. Y, desde la productora Araca Group, reconocen estar "muy emocionados de que Angelina se haya unido" a su equipo en calidad de "productora principal en este viaje para llevar The Outsiders a Broadway", han apuntado en un comunicado.