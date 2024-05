Niños a caballo, servilletas al aire y sin magos: qué está pasando con las comuniones en España

Unos padres sostienen de la mano a una niña ataviada con un vestido blanco inmaculado de primera comunión a la entrada de un gran salón. Mientras esperan en la puerta se pone a sonar Madrid City de Ana Mena.

Cuando empieza el estribillo, los progenitores entran con su hija al son de la música mientras los invitados al convite celebran y vitorean a la menor, que acaba de participar por primera vez en el Sacramento de la Eucaristía.

Esta escena lleva en TikTok un millón de reproducciones, más de 14.000 'me gusta' y cientos y cientos de mensajes críticos. "Que caiga ya el meteorito", "horteras", "parece una boda" y "parece la fiesta de la madre y no de la hija" son algunos de los cientos de mensajes que ha recibido Naiara Gomez Ignoto, una teleoperadora de Murcia de 32 años, por subir este vídeo a la red social china.

En España, país de tradición católica, apostólica y romana, donde varias generaciones se han criado en colegios de curas, se suele llevar la fe de manera introspectiva, por ello llama más la atención si cabe que las comuniones del 2024 se asemejen más a bodas que a la comida con la familia y dos o tres amigos del cole que solía ser antaño.

Pero el de Naiara no es el único. En el mes de mayo, TikTok e Instagram se han convertido en un lugar donde abundan este tipo de vídeos en el que menores de edad celebran su comunión cortando cintas inaugurales, con entradas con servilletas al aire como en una ceremonia nupcial o incluso a caballo.

¿Qué ha cambiado en España para que desde hace unos años las comuniones hayan adquirido tal magnitud? ¿Han influido las redes sociales? ¿Y la pandemia? Según la experta en protocolo y comunicación Diana Rubio "estamos viendo cosas que se ven en bodas pero también en fiestas de los 15 años que se celebran en muchos países de Latinoamérica".

"¿Cómo será la boda?"

Deja claro Rubio que estos cambios sólo afectan a lo que es el convite porque la ceremonia religiosa sigue siendo la misma: "Se está innovando de una manera que se nos está yendo un poco de las manos".

"No estamos acostumbrados a ver entradas cortando una cinta de una niña vestida de comunión con sus padres. No estamos acostumbrados a esos espectáculos de fuegos artificiales para una comunión", prosigue.

Naiara Gómez, la madre del vídeo viral de la comunión, atiende a El Huffpost para explicar por qué tanto ella como su marido han optado por celebrar una comunión de esta forma tan especial y, sobre todo, cómo está viviendo esta oleada de comentarios negativos.

"No me arrepiento porque no tengo nada de lo que avergonzarme. Vergüenza da el que habla y critica sin saber la realidad, vergüenza el/la que se cree en libertad de, por tener un video en mi perfil de un momento importante, puede faltar el respeto", señala.

Critica, además, a aquellos que van dando "lecciones de moral" de lo que está bien o mal "ya que cada uno tiene sus gustos y opiniones" y no cree haberle hecho daño a nadie con la publicación en la que su hija menor entra al salón donde se celebra el convite de la comunión o otro en el que se ve cómo recibe un regalo, un viaje a Disneyland Paris.

Otra situación que denuncia Naiara es que la mayoría de faltas de respeto "son por parte de mujeres" y son hacia ella: "Prácticamente nadie ha nombrado a mi marido. Pero de mí, que si el vestido qué feo, va de vieja, se cree la protagonista porque va de blanco. Creo que viven frustradas, y es su única manera de sacar el veneno que llevan dentro".

De vuelta a la experta en protocolo, Rubio sí cree que "las cosas evolucionan" pero "hay cosas que a veces se nos van de las manos": "Hemos pasado de las piñatas y los payasos y la tuna a lo que estamos viendo. Si así ha sido la comunión, ¿cómo será la boda entonces?".

Del Bar Paco al gran salón



Como se puede ver en la mayoría de vídeos que circulan por redes, las comuniones han pasado de celebrarse en un restaurante o bar de barrio a salones en los que se hacen varias ceremonias a la vez.

Ignacio Rodríguez es el gerente de la empresa de eventos Comuniones.com que, como su propio nombre indica, se dedica a organizar todo tipo de eventos y, en estas fechas, lo que más abundan son las comuniones.

"Las madres, cuando organización una comunión, se piensan que es una boda", dice el empresario. Sobre si los padres no se implican, Rodríguez añade: "Las que más nos llaman son las madres y sí que es cierto que al final dan tanto trabajo como una boda porque quieren todo perfecto, te piden muchos detalles y sí, se le da más importancia de la que tienen realmente".

"Contratar magia de cerca o de escenario es súper caro" Ignacio Rodríguez de Comuniones.com

Dice Rodríguez que es normal que se celebren en el mismo recinto varias comuniones y que los gastos de animación infantil, puestos de chucherías típicos de las bodas y stands similares se paguen entre todos, una forma de abaratar costes que también está de moda ahora y que no era común en las comuniones de hace diez o veinte años.

Remarca Rodríguez que básicamente lo que ha cambiado es que los eventos también van dirigidos al disfrute de los padres y no sólo al de los menores. Si se celebran tres comuniones a la vez, esos progenitores pagan, por ejemplo, a un mago o a un monitor para que entretenga a los niños de los tres eventos y así ellos tienen un par de horas de tranquilidad.

El gerente de Comuniones.com confirma que la magia ya no se lleva "porque se ha encarecido mucho": "Contratar magia de cerca o de escenario es súper caro. Las tarifas de magos buenos son muy altas y la gente no se quiere gastar tanto dinero".

Finalmente, la pregunta del millón, ¿cuánto dinero se pueden gastar estas familias en una comunión? Rodríguez señala que por persona rondará unos 70 euros y los niños algo menos. También apostilla el empresario que ahora se gasta más dinero porque los padres no quieren que sus hijos queden mal delante de otros niños "y quieren el mejor vestido, la mejor comunión y eso implica que los padres se gasten bastante dinero".

Pandemia y padres tiktokers

Para Diana Rubio, la pandemia lo cambió todo. Los casi tres años que duró la crisis del coronavirus, con varios meses de encierro, han propiciado que cambien de forma radical la forma en la que la gente se relaciona.

"Hemos perdido tanto tiempo que queremos que todo el tiempo que pasemos con la gente que queremos sea a lo grande y más cuando celebramos cumpleaños también, pero también eventos como estos, tan importantes a nivel social para las familias", comenta la experta en comunicación al teléfono.

La edad de los padres es otra de las razones por las que este tipo de eventos han adquirido otra dimensión. Progenitores que rozan la treintena que están muy pegados a las tendencias de las redes sociales que tienen hijos que también se nutren de lo que ven en TikTok.

Según apostilla Rubio, a nivel sociológico han cambiado las familias y la mentalidad de esos padres: "A día de hoy, esa familia de la que estamos hablando no la podríamos comparar con la de mis padres o tus abuelos, porque son generaciones que están educadas de una manera diferente. Cosas que para ellos pueden ser normales para nosotros son un despropósito".

En el caso concreto de Naiara Gómez, a la pregunta de si se ha visto influenciada o ha sentido la presión de celebrar una comunión más a lo grande por las redes sociales es tajante: "¡Para nada! no vivo de las redes sociales, por lo tanto no me han influenciado".

Pero, sin duda, la exposición de los menores es otro de los problemas que, además de la experta Diana Rubio, ven muchos otros que han dejado sus comentarios en los vídeos de Naiara Gómez y de otras madres y padres que han publicado vídeos similares.

"Se abre un melón grande sobre esos padres que publican contenido sobre sus hijos menores. ¿Los padres publican ese contenido para presumir de sus hijos? ¿para demostrar su alto poder adquisitivo? ¿o para que la gente se inspire y puedan hacerlo también en sus comuniones?", se pregunta Rubio.

"Qué les reporta a los padres compartir ese contenido. ¿Tener un millón de visitas? ¿y eso qué beneficio tiene?" Diana Rubio, experta en protocolo

Para la experta, es capital que los padres entiendan que sus hijos son menores, y esos menores, "a parte de los problemas que les puedan acarrear esos comentarios negativos", cuando sean adultos quizá no se sientan cómodos al ver lo que han hecho sus padres con su imagen.

"Otra de las cosas que nos tendríamos que preguntar es qué les reporta a los padres compartir ese contenido. ¿Tener un millón de visitas? ¿y eso qué beneficio tiene? ¿te da algún tipo de placer de ver que lo han visto un millón de personas? ¿qué les reporta?", deja Rubio en el aire.

El punto de vista de Naiara es diametralmente opuesto y pone el foco en todas las personas que han vertido comentarios de odio contra ella y contra su hija menor de edad: "He expuesto a mi hija porque salimos sus padres con ella. No me arrepiento porque no me avergüenzo, por lo que no veo una exposición".

Y apostilla, de nuevo nombrando a los malos comentarios: "Exposición tienen los autores de los comentarios, esos si se exponen y si deberían tener vergüenza de exponer su mala educación, su envidia y su amargura".