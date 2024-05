La cara que se le queda al comprar ropa interior y darse cuenta del precio es un auténtico poema

La creadora de contenido @saraeur_ ha sentido una punzada en el corazón después de acudir a una tienda para comprarse dos prendas de ropa interior y darse cuenta del precio real.

"Estoy indignada, indignada...", ha expresado la usuaria al principio del vídeo, acumulando más de 272.800 reproducciones y 12.000 'me gusta'.

"Acabo de comprar un tanga carne para un vestido... Y le dije que me pusiera dos... Y me dice: 50 euros....", ha contado afligida, aún con el dolor de haber desembolsado tanto dinero por ropa interior.

"¿Qué le voy a decir a la señora si me pone 50 euros?", le ha preguntado a su amiga, que la estaba grabando momentos después de salir de la tienda.

Ha habido más de 200 comentarios, donde mucha gente le ha pedido el nombre de la marca para que no les ocurra lo mismo, pero ha decidido no decirlo para no provocar malos comentarios. La usuaria 'Tuti' se ha pasado el juego con el comentario con más 'me gusta': "Esto te ha pasado porque eres muy joven, jajajaja, yo le hubiera dicho que por 50 euros no lo quiero":