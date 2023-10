Blanca Suárez se sincera sobre su relación con Javier Rey 

Blanca Suárez ha tenido una íntima conversación con Vicky Martín Berrocal en su podcast A solas con, disponible en Podium Podcast. La actriz ha sido la protagonista del octavo capítulo de su temporada y ha charlado sobre sus sus inicios en el mundo de la interpretación, su familia o sus inseguridades ante el escrutinio.

Además, Suárez ha hablado con más sinceridad que nunca sobre su relación con el también actor Javier Rey. La protagonista de Las chicas del cable ha asegurado que una de las cosas que más valora de su relación es la "calma absoluta".

"De sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona...", ha reflexionado la actriz.

Además, también se ha referido a él como su "marido" cuando Martín Berrocal le ha preguntado cuál de sus exparejas besaba mejor. "Mi marido es mi marido. Figúrate tú, ¿qué quieres que te diga?", ha bromeado Suárez.

"No me he casado, pero es mi esposo", ha aclarado de manera jocosa la actriz. "Hay algo de las montañas rusas, que entiendo que son muy excitantes, pero no me interesan nada", ha asegurado la intérprete sobre su "calma" con Javier Rey.