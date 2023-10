Vanesa Martín: "He vivido libre siempre"

Vanesa Martín comenzó hablando de su abuela en el podcast A solas con, de Vicky Martín Berrocal en Podium Podcast, y terminó confesando que está enamorada. Como desvela durante la íntima charla de la entrega de este martes —en la que toca múltiples temas, como su doble nominación a los Latin Grammy— es a su abuela a quien la cantante se encomendaba en muchas ocasiones, como en una ocasión en la que dudaba: "¿Qué hago, me voy o no me voy?". "Y la vida me puso el amor de por medio en Estados Unidos", confesó.

"¿El amor? ¿Pero estamos hablando de ahora?", preguntó una sorprendidísima Martín Berrocal. "De ahora", confesó la artista. "¡Yo que quería empezar a tratar el amor me lo das así, en bandeja!", exclamó la conductora del podcast. "¿El amor en Estados Unidos? O sea, ¿estás enamorada?", preguntó a continuación, a lo que su invitada contestó asintiendo.

"Y todas mis dudas, que llevo dos años atrás pensando '¿me voy, no me voy?' La historia que menos te ibas a imaginar que puede resultar, ¡pum! En Estados Unidos. Y digo, pues ya está, ya me voy", confirmó Martín. Sus planes, por ahora, pasan por establecerse a temporadas allí, pero no mudarse definitivamente.

Siguiendo con la conversación con el amor, la cantante malagueña contó que tuvo "varios novios" y en "relaciones largas" antes de trasladarse a Madrid. "Surge que siento inquietud por una chica", afirma sobre ese momento. Tanto entrevistada como entrevistadora soltaron carcajadas cuando la cantante recordó el comentario que le hizo su madre, la primera persona a la que se lo contó: "Me decía '¡viciosa!".

En aquella época le acaban de operar de unos miomas: "Por suerte, todo bien, pero yo me asusté mucho". "He pasado tanto miedo en la operación que me he dado cuenta de que la vida es otra cosa", admitió.

Sobre su actual pareja, quien vive en Estados Unidos, reveló que todo ocurrió cuando estaba "en un remolino" por la ruptura de su relación anterior y no se lo esperaba "para nada". Fue una persona que apareció por sorpresa por la puerta cuando estaba llorando en un camerino en Argentina: "Nos conocíamos de antes pero jamás me hubiera imaginado ni por asomo nada".

En otro momento de la conversación, a la pregunta de si le gusta la expresión 'salir del armario' respondió con un tajante "no": "Me parece terrible, porque no hay que salir de ningún sitio. Yo no he estado escondida nunca. Mis amigos me han visto vivir con naturalidad. Otra cosa es que yo lo contara de cara a la galería, pero yo he vivido libre siempre".