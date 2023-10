Lorena Durán: "Siempre era la típica frase de 'qué guapa es esta niña pero qué gorda" 

La modelo Lorena Durán creció escuchando que no podría dedicarse a la moda debido a su talla. "Yo era una niña que me quedaba en el sofá sentada de casa y veía el concurso de mises, es algo que me ha gustado siempre, pero internamente era como no puedo", ha confesado a Vicky Martín Berrocal en la última entrega de A solas con (Podium Podcast).

Según ha revelado la sevillana, fue un problema de salud el que desembocó en un proceso de transformación personal para ella. "Con 15 años tuve un trastorno hormonal. Tuve ovarios poliquísticos y me tuvieron que operar de urgencia. Tenía torsión ovárica y era urgente porque podía perder un ovario. Entonces me pusieron unos anticonceptivos que mi cuerpo no toleró en ese momento bien. Yo era una niña muy delgada y a raíz de este tratamiento como que mi cuerpo fue otro", ha relatado.

Durán, que se califica como "cabezota", se presentó a un certamen de belleza: "Yo ya me había presentado, pero siempre era la típica frase de 'qué guapa es esta niña pero qué gorda'. Y yo era 'pues me voy a volver a presentar'", ha rememorado sobre sus inicios.

De igual manera, con mucha frecuencia escuchó un "tienes que adelgazar si quieres hacer mi desfile de flamenca". Sin embargo, como ha recalcado, pese a todas las presiones externas para que adelgazara, siempre puso su salud por delante y rechazó someterse a dietas extremas.

Tras un concurso de belleza en Sevilla, donde habló en contra de la injusticia y el favoritismo hacia las modelos delgadas, llamó la atención de un representante de modelos. De ahí fue a Barcelona y posteriormente dio el salto a Nueva York, donde trabajó para Victoria's Secret.