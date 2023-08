Charlize Theron, sobre el físico y la edad: "Capullo, sólo estoy envejeciendo. Es algo que pasa"

La sociedad ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Y hay comportamientos o afirmaciones que antaño no suscitaban debate, pero que, a día de hoy, ya están cuestionadas. El machismo intrínseco en la sociedad está, cada día, más erradicado. Pero todavía falta camino y prueba de ello es lo que ocurre en la industria cinematográfica y el envejecimiento de las actrices. Sobre esto ha hablado Charlize Theron.

"La gente se cree que me he hecho un lifting. Dicen, '¿qué se ha hecho en la cara?'", ha expresado la protagonista de Mad Max en una entrevista para Allure. "Y yo estoy como 'capullo, sólo estoy envejeciendo; eso no significa que me hayan hecho mal una cirugía plástica. Es algo que pasa". "Mi cara está cambiando y adoro estar cambiando y envejeciendo", ha reconocido.

Asimismo, ha aprovechado para comentar la dicotomía entre lo que supone alcanzar una mayor edad para los varones que para las féminas. "Siempre he tenido problemas con el hecho de que los hombres envejecen como el buen vino y las mujeres, como flores cortadas", ha relatado a la publicación. "Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él", ha añadido.

Otro de los aspectos que ha tratado en relación a este tema es cómo ha notado el paso de los años a la hora de rodar películas de acción. "Lo que realmente me pone triste", ha comenzado a explicar, es que cuando graba algún filme de estas características "y me hago daño, me lleva más tiempo recuperarme que cuando tenía 20 años".

"Más que mi cara, desearía volver a mi cuerpo de 25 años para lanzarlo contra una pared y que ni siquiera me doliera al día siguiente", ha añadido. "Ahora, si no entreno tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo andar. Ni siquiera me puedo sentar en el váter", ha bromeado.

El paso del tiempo y la convivencia con sus hijas le ha llevado a analizar la idea que estas tienen acerca de la edad. Según ha narrado Theron, sus hijas "no tienen un concepto de lo que es envejecer". "Ellas ven a alguien, les gusta lo que lleva puesto o piensan que son guapas y no saben si tiene 20 o 60 años". "Es genial. Me encanta", piensa la actriz. "Espero que podamos mantener esto", ha añadido.