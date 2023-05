La confesión de Gwyneth Paltrow sobre sus ex que no pediste, pero que te mueres por saber

Gwyneth Paltrow, ganadora de un Oscar por su trabajo en Shakespeare in Love, ha vuelto a recordar sus relaciones pasadas. Invitada estrella del podcast Call Her Daddy, un espacio de humor presentado por Alexandra Cooper, la actriz ha vuelto a hablar de sus exparejas y no ha dudado en revelar algunos detalles íntimos sobre Brad Pitt o Ben Affleck, a los que ha llegado a comparar en la cama.

Paltrow conoció a Brad Pitt durante el rodaje de Seven, llegaron a estar comprometidos, pero antes de llegar al altar decidieron poner fin al noviazgo. "Fue amor a primera vista. Una locura", ha dicho la actriz. "Aunque la ruptura fue dura, era lo correcto en aquel momento. Me quedaba mucho por hacer y en cierto sentido, no empecé a ser yo misma hasta los 40", ha explicado la también empresaria.

Inmersa en la promoción de una serie de juguetes sexuales con su nombre, Gwyneth Paltrow ha accedido a una petición de la presentadora del podcast: jugar a un especie de 'Verdad, beso o condición' en el que debía responder a preguntas íntimas sobre sus exnovios, como quién es mejor amante, Brad Pitt o Ben Affleck.

"Es muy difícil eso", ha comentado la actriz antes de describir a Brad Pitt "como el tipo con el que había mucha química, como la del amor de tu vida". "Ben era técnicamente excelente", apuntillaba Paltrow antes de confesar que le daba vergüenza que su hija escuchase lo que estaba contando.

Las preguntas de Cooper a Paltrow fueron ganando intensidad hasta que en la ecuación entró el líder de Coldplay, Chris Martin, con quien estuvo casada más de diez años. Fue en una pregunta: "Con quién te casaríass, con quién tendrías sexo y a quién matarías”.

Otra vez, Gwyneth Paltrow se puso roja y después de pensar la respuesta finalmente dijo: "Obviamente me casaría con Chris Martin porque me dio dos hijas, el amor de mi vida, así que lo haría de nuevo”. Tener sexo... Creo que Brad y Ben... que Dios lo bendiga".