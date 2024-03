Dabiz Muñoz responde (y de qué forma) a los que le critican tras comerse esta tortilla de Betanzos

El conocido chef Dabiz Muñoz se ha visto obligado a publicar un mensaje en X tras las críticas que había recibido por comerse una tortilla de Betanzos que, para algunos, era "una aberración".

En un vídeo de unos 22 segundos, el cocinero defendió que "la tortilla española no lleva cebolla" "Luego está la tortilla española con cebolla", aseguró en él.

Pero la polémica no tenía que ver con su comentario, si no con lo que se estaba comiendo en ese momento. Una tortilla de Betanzos que tenía el huevo crudo y no gustó a todos.

Semanas después de que se montara el lío, Dabiz Muñoz no ha dudado en responder a todos los que le han criticado, aclarando que se trata de una receta que "no he inventado yo".

"Algún día descubriréis la increíble, estratosférica, única e inigualable tortilla de Betanzos, una maravillosa y deliciosa receta con más de 100 años de historia, la cual por cierto no he inventado yo, que os veo confundiditos 🤐", ha señalado.