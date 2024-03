La respuesta del jefe cuando un camarero le dice que se ha hecho un esguince: como ver un unicornio

La cuenta Soy Camarero ha publicado una conversación de WhatsApp entre un hostelero y un empleado y ha hecho recuperar la fe de muchos usuarios en X, anteriormente Twitter, en los empresarios.

Esta cuenta suele denunciar las malas praxis de algunos hosteleros con los camareros en cuanto a sueldos y horarios abusivos pero en esta ocasión la conversación ha hecho que al empresario le lluevan los aplausos por algo que, por otro lado, debería ser lo habitual.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Hola Juan, me acabo de torcer el tobillo jugando al fútbol, tengo hora en el médico a las 17:00 a ver lo que me dicen pero me cuesta mucho caminar", le dice a su jefe. Y añade: "Pero que no tenga que cojear delante de los clientes que queda fatal".

Este responde con un "ooooo" y él le dice que si hace falta se puede quedar ayudando de lavaplatos. "Bueno tranqui, no pasa nada", le responde él. "Si no puedes caminar complicado que hagas algo", le dice también.

El camarero le comenta que no quiere perder el trabajo porque le gusta mucho y el jefe le responder que no lo va a perder por un accidente que le puede pasar a cualquiera: "No vengas mañana y listo".

"A ver si aprenden los que van de empresarios y no miran por sus empleados", escribe Soy Camarero junto a la captura de pantalla con la conversación, que supera en pocos minutos los 600 'me gusta'.