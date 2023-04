Todo se descontrola cuando Aimar Bretos le pregunta a Loles León: "¿Cómo es un pollón alicantino?"

Loles León, inmersa en el rodaje de la nueva temporada de la serie La que se avecina, ha visitado los estudios de la Cadena SER de Madrid para responder a las preguntas de Aimar Bretos en la entrevista que cada noche realiza a personajes relevantes en 'Hora 25'.

La actriz, que interpreta a Menchu desde la novena temporada de La que se avecina, una humilde ama de casa de fuerte carácter que convive con su hija obesa, ha hablado con Aimar Bretos sobre el rodaje de la serie que retrata al vida de la comunidad de vecinos de la calle Contubernio 49; ha repasado buena parte de su carrera en el cine y en televisión; ha compartido secretos sobre la interpretación y también ha tenido de tiempo de recordar algunas historias más personales que le persiguen desde algunos años.

Así, ha recordado como enfadó a Cher durante la celebración de una fiesta organizad por Jane Fonda en su casa de Hollywood, allá por 1989. Aquel año, Loles León acudió a la meca del cine junto a Pedro Almodóvar porque la película Mujeres al borde de un ataque de nervios aspiraba a llevarse el Oscar a mejor película de habla no inglesa. "No le gustó lo que le dije: Yo también me opero como tú", ha confesado una de las protagonistas de La que se avecina.

Sin embargo, hacia el final de la entrevista, todo se ha descontrolado un poco. Sobre todo, después de que Aimar Bretos le recordase a Loles León su canción Qué ganas tengo y le preguntase por una frase de su letra: "¿Cómo es un pollón alicantino?", planteaba el conductor del programa. "Largo y fino. No tan grande como el micrófono, pero en esta línea. ¿Pensáis que las de 73 años no tenemos la vida sexual organizada? Sí, cariño. Si no puede ser de carne y hueso la tenemos de silicona. Pero disfrutamos", ha explicado entre risas.

A partir de ahí, Loles León se ha desatado y no solo ha compartido como es la vida sexual de parte de su familia: "Mi hermana y mi cuñado son de 80 y pico y no paran. Yo le regalo a ella esencias de esas de sex shop porque tiene más vida sexual que yo", sino que también ha confesado cuántos Satisfyer tiene: "Tengo varios. Porque tengo el de viaje... todos los que salen me los compro. Me regalaron el primero que salió, pero aquello ahora es un tren. Yo ya tengo unas cosas muy sofisticadas. Tengo el "flix" también, que es muy flexible para llegar al punto G. Cómprenlo, señoras", ha explicado la actriz.

Además de revelar que cada vez que va al Teatro Lara visita una tienda erótica que está enfrente, Loles León le ha recomendado a Aimar Bretos un objeto pensado para hombres que debería comprarse si alguna vez visita un sex shop: "Hay unos tubos estupendos donde metes tu pollón alicantino y te quedas largo y fino", le ha recomendado. "El mío es de San Sebastián", ha bromeado el presentador de 'Hora 25' justo antes de despedir la entrevista.