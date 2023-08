El accesorio secreto de la princesa Leonor del que se tendría que deshacer

El próximo 17 de agosto la princesa Leonor da un paso más en su educación de camino al trono. La joven tiene previsto ingresar en la Academia Militar de Zaragoza a las 10.00 horas de la mañana de ya mencionada fecha. Allí comenzará su formación en la milicia, de la que se prevé que ostente su Mando Supremo, y que durará un total de tres años. Durante su estancia allí deberá acatar algunas normas -que ya detallamos en el Huffpost- y, como consecuencia, deberá deshacerse de un discreto accesorio.

De acuerdo a esta normativa, el uso de complementos y joyas está algo restringido. Únicamente se pueden llevar un par de anillos finos y discretos, así como una pulsera muy fina. En cuanto a los pendientes, la Academia permite un par discreto y pequeño, siempre y cuando la pieza quede centrada en el lóbulo de la oreja. Sin embargo, a lo largo del último año, la princesa ha sido vista con un piercing en su oído izquierdo.

Ya sucedió el pasado mes de noviembre, durante su visita al pueblo asturiano de Cadavedo, y hace unas semanas, en julio. El recogido que escogió para atender a los premios de la Fundación 'Princesa de Girona' 2023 dejó, de nuevo, al descubierto el pendiente de Leonor.

La princesa Leonor durante los premios de la Fundación 'Princesa de Girona' 2023 Getty Images

Esta no es la única norma que deberá acatar en lo que a su apariencia física se refiere. El uso del maquillaje también lo tendrá controlado y no podrá pintarse los labios con ningún tono que no sea el transparente. La ropa deberá ser cómoda y quedará terminantemente prohibido ponerse chanclas.

Un período de adaptación

El próximo jueves está programada la llegada de la heredera al trono a la Academia de Zaragoza. Sin embargo, ese no será el día que empiecen sus clases. A lo largo de la jornada podrá visitar las instalaciones que ofrece la institución junto a sus tutores. Y, hasta el 30 de agosto, permanecerá en la escuela, pero en un período de adaptación.

Su siguiente toma de contacto tendrá lugar durante los dos días siguientes: el 31 de agosto y el 1 de septiembre. En esas jornadas realizará una prueba de nivel que irá seguida de nueve días de adiestramiento para, finalmente, comenzar sus lecciones el 11 del mismo mes.