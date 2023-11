El comentario del príncipe William que revelaría su lado más 'swiftie'

Getty Images for Tusk

El fenómeno Taylor Swift parece haber llegado hasta la casa real británica. O así lo ha reportado el compositor y músico de los Rolling Stones Ronnie Wood, en declaraciones recogidas por la revista británica Hello!.

Este lunes, el príncipe de Gales, William, acudió a los premios Tusk Conservation, en el Hotel Savoy, Londres. Durante la gala, el monarca estuvo charlando con el rolling stone Ronnie Wood. El músico le comentó algunos de los detalles de la gira de su grupo.

Entonces, le instó a que los acompañara. "William dijo que lo haría si pudiéramos llevar a Taylor Swift allí", ha asegurado Wood, en declaraciones recogidas por la revista Hello!.

No sería la primera vez que algo así ocurre. La estrella del pop ya ha compartido escenario con el frontman de los Stones. Y Wood se lo hizo saber a William, a lo que, según el músico, el heredero al trono británico respondió: "Entonces, estoy ahí".

William también ha cantado con ella

Mick Jagger no es el único que puede presumir de haberse subido a un escenario con Taylor Swift. El monarca británico, también. Ocurrió el pasado 2013, en la Winter Whites Gala. El royal tenía la función de presidir el acto, así como de dar paso a los invitados.

Tras presentar a Taylor Swift y a Jon Bon Jovi, este último interpretó para los allí presentes uno de sus temas. Y, a continuación, la compositora de Shake It Off instó al heredero al trono a acompañarlos mientras cantaban otro de los clásicos del de Nueva Jersey: Living on a Prayer.