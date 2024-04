El juicio a Daniel Sancho en Tailandia entra en una semana clave: declara el acusado

Bea de Vicente responde a la portavoz de los Sancho

En Más vale tarde, la abogada independiente ha respondido a Carmen Balfagón, letrada de la familia Sancho, quien negó que la primera hubiera podido hablar con el acusado a solas.



"No tendría ningún sentido ni ninguna lógica inventarme un encuentro", ha defendido De Vicente. "Yo no me he entrevistado con Daniel Sancho. El destino me ha regalado un encuentro casual. Y no he hablado con él como abogada, sino como analista que estaba allí", ha puntualizado.