El torero Juan Ortega habla tras cancelar su boda: "Lo asumo y pido perdón"

El pasado 2 de diciembre, el torero Juan Ortega protagonizó cantidad de titulares después de que se conociese que canceló su boda con la que era hasta entonces su pareja, Carmen Otte, apenas media hora antes de que empezara a celebrarse en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Desde entonces, los focos han estado sobre el diestro y ha habido numerosos rumores sobre los motivos detrás de ese paso atrás antes del 'sí, quiero'. Este miércoles, Ortega ha concedido su primera entrevista tras el incidente en el programa Herrera en COPE.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Al final, en esta vida con la sociedad en la que vivimos, la gente está acostumbrada a casarse o separarse. Pero a suspender una boda unos días antes no. Pero entiendo el follón que se haya formado. No me imaginaba que iba a levantar tanto revuelo", ha señalado el diestro.

"Desde que saltó la noticia, se han dicho muchas cosas que la mayoría no son ciertas. Aquí, la única verdad de lo que ha pasado es que Carmen y yo somos dos personas que nos queremos mucho", ha empezado diciendo. "Teníamos una relación muy buena, veníamos arrastrando una serie de dudas que no fui capaz de resolver. Lo asumo y pido perdón. No por la decisión en sí, sino el momento en el que la tomé", ha añadido.

Por su parte, ha señalado que entiende "el dolor que puede causar" con los invitados ya prácticamente presentes. "El dolor, pues mira, hubiese tomado la decisión unas horas antes y habría sido lo mismo. No deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren", ha recalcado.

El torero ha enfatizado que no ha habido ni terceras personas ni nada de lo que se ha rumoreado era cierto y solo ha dedicado buenas palabras a la que se iba a convertir en su esposa "solamente puedo hablar bien de Carmen".

"Es una mujer 10, extraordinaria, que me ha hecho crecer como persona y torero, al igual que su familia. Siempre me han tratado como un hijo. Y si algo me duele y por algo estoy sufriendo es por haberle hecho daño unas personas que no son responsables de su decisión", ha detallado.

Ortega ha enfatizado que ha sido el único responsable de la decisión: "La tomé sabiendo las consecuencias que tenía. Yo lo entiendo así. Un matrimonio es lo suficientemente serio como para hacerlo con dudas. No quería traicionar a Carmen ni a mí mismo".

Sobre cómo gestionó la ruptura poco antes de pasar por el altar, el diestro ha dejado claro que era algo que tenía en mente. "Aquello no fue fruto de un arrebato, me considero una persona templada. Me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes", ha explicado. "Estaba solo en mi habitación. Llamé a Carmen. Luego a mis padres, y luego al cura. Al final era la persona que nos iba a casar", ha detallado.

Ortega ha señalado que en ese momento "lo de menos era la boda" y lo más difícil fue poner fin a la relación con ella. Además, ha detallado que ambos se tienen "mucho cariño, mucho respeto" y "los dos tenemos mucha paz". "Al final ha sido algo por lo que hemos peleado mucho", ha reivindicado.

Además, ha señalado que lo hizo para evitar problemas en un futuro. "Al final si yo tiro para delante y en un futuro me separo o si hay hijos de por medio, no me lo iba a perdonar en la vida", ha enfatizado.