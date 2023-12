El año de las rupturas: Rosalía y Rauw, y otras famosas parejas a las que se les rompió el amor en 2023

Este 2023 pasará a la memoria por ser el año del desamor pues hemos sido testigos de numerosas rupturas de parejas. Algunas de las que creíamos que iban a ser eternas, como la formada por la actriz Meryl Streep y Don Gummer, que anunciaron su separación tras 45 años juntos, o los actores australianos Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, que se divorciaron después de tres décadas de feliz matrimonio. De otras, más públicas, a las que hemos tenido que guardar duelo porque las vivíamos con entusiasmo y expectación, como la de Aitana y Sebastián Yatra o la de Laura Escanes y Álvaro de Luna. Y de otras que casi pasan sin pena ni gloria porque desde sus inicios han sido blindadas, como la formada por Albert Rivera y Malú.

Aunque la ruptura del año, sin duda, fue la de Rosalía y Rauw Alejandro. Se conoció en julio, cuando la revista People la dio en exclusiva y sólo cuatro meses después de que la pareja de cantantes hiciese público su compromiso, a lo grande y a través del videoclip de su canción Beso. Hasta ese momento, creímos que su historia era el AMOR en mayúsculas

Y no nos olvidamos de otra de las separaciones mas comentadas, y no por la relevancia de sus protagonistas, sino por el cómo se produjo. El pasado 2 de diciembre, el torero Juan Ortega decidió cancelar su boda con Carmen Otte solo unos minutos antes de que comenzase la ceremonia religiosa a la que había sido invitada la flor y nata de la sociedad jerezana y del mundo del toreo. Con su novio a la fuga, a la novia no le quedó más remedio que desaparecer del mapa y taparse los oídos para no escuchar opiniones y especulaciones sobre el tema que fue la comidilla durante varias jornadas.

Al final de este mismo mes, una de las grandes protagonistas de la banda sonora de la Navidad, la mismísima Mariah Carey, ha visto ensombrecido su momento pues ha roto con su pareja desde hace siete años Bryan Tanako. Quizá el que su famosa All I Want For Christmas haya batido un nuevo récord, al ser la canción más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, le ayudará de alguna manera a superarlo.

Pero ha habido más, bastantes más... Aquí, un repaso de todos los corazones que se han roto —y los que se han recompuesto— a lo largo de este 2023:

Bad Bunny y Kendall Jenner

Fue uno de los romances del año: la pequeña de las Kardashian y el músico puertorriqueño comenzaron a salir en febrero y, aunque nunca se pronunciaron sobre su historia de amor, ella aseguró en una entrevista en Harper’s Bazaar que estaba "muy feliz y enamorada".

En las últimas semanas los rumores apuntaban a un posible compromiso entre Bad Bunny y Kendall Jenner, pero también había pistas sobre una posible ruptura pues no se le veía juntos desde el mes de octubre, cuando aparecieron en una fiesta del programa Saturday Night Live. Unos días antes de Navidad la revista People confirmó la ruptura.

María Casado y Martina diRosso

Radiantes de felicidad comunicaron en redes el nacimiento de su hija el pasado 29 de agosto y solo cuatro meses después, la presentadora y la cantante anunciaban su ruptura.

La noticia pilló por sorpresa a todos pues la relación entre Casado y diRosso parecía idílica. Comenzaron a salir en 2020 y en cada aparición pública las muestras de amor entre ellas eran continuas. El embarazo y el posterior nacimiento de su hija llegó para colmarles de dicha y la pequeña, como han reconocido ambas, seguirá siendo su prioridad aunque ya no sean pareja.

Aitana y Sebastián Yatra

“Ahora mismo estamos los dos solteros, cada uno vive su vida, pero yo la quiero mucho y hemos vivido una historia muy bonita este año". Con estas declaraciones a un programa mexicano, el cantante colombiano confirmó lo que parecía ya un secreto a voces desde que ella no apareciese junto a él en la gala de los Latin Grammy: la historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra había llegado a su fin, menos de doce meses después de haber empezado.

Tras estas impactantes declaraciones que dieron la vuelta al mundo, ninguno de los dos ha dado más explicaciones, pero ya se han disparado los rumores sobre posibles nuevas relaciones o reconciliaciones, especialmente por el acercamiento del colombiano a su ex, la cantante argentina Tini Sotessel.

Chenoa y Miguel Ángel Encinas



El 17 de junio de 2022 —después de haberla aplazado por la pandemia— la cantante y el médico celebraron su boda soñada en Mallorca, rodeados de amigos y familiares. El enlace se convirtió en uno de los eventos sociales del año.

Solo un año y medio después de aquel día de ensueño se conoció que el matrimonio hacía frente a una importante crisis y que habían decidido separarse. Poco días después, Chenoa, a punto de estrenarse como presentadora de Operación Triunfo, confirmó la noticia aunque matizó que se trataba de una separación temporal... Pero las últimas novedades apuntan a un divorcio definitivo.

Laura Escanes y Álvaro de Luna



Este verano les vimos de lo más enamorados sobre el escenario del festival Zevra, cuando el cantante sorprendió a la influencer invitándola a cantar Todo Contigo, una canción que compuso para ella al inicio de su relación. Pero solo tres meses después se supo que habían dado por finalizada su relación.

“Le he querido y le seguiré queriendo, admirando, respetando y deseándole lo mejor. Es una parte importantísima de mi vida y por favor pido respeto para él, para mí y para toda esta situación”, confirmaba Escanes en sus redes sociales. Aunque aquellas buenas intenciones, pasadas las semanas, parecen haberse diluido y la relación entre ellos se ha quedado reducida a mandarse indirectas a través de las redes sociales.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness



Eran uno de los matrimonios más estables de Hollywood, pero en noviembre el mito de la pareja eterna se vino abajo. “Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”, aseguraban en el comunicado que enviaron a la revista People.

Joe Jonas y Sophie Turner



Llevaban seis años juntos, cuatro como casados, y tienen dos hijas en común, pero el matrimonio estaba "irremediablemente roto”. Por eso el cantante Joe Jonas y la actriz británica decidieron separarse y así lo hicieron saber en el mes de septiembre.

Pero la ruptura no ha sido todo lo pacífica que parecía: ella se enteró por los medios de que él había puesto la demanda de divorcio y días después le denunció por “retener” a sus hijas y no dejarlas volar a Reino Unido junto a ella. Ahora, la expareja comparte custodia y las niñas pasan dos semanas al mes con cada uno.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés



Sin duda, este ha sido uno de los peores años de la vida del músico madrileño. A sus problemas de salud mental y a contratiempos económicos se sumó la ruptura con la pintora cubana, con la que llevaba cuatro años de relación.

Han sido su público fiel y sus cuatro hijos el gran apoyo del cantante en este duro 2023 que parece que no va a acabar tan mal, al menos en lo que respecta al amor. El de Moratalaz y la actriz Mónica Cruz podrían ser la última pareja sorpresa del año, según apuntan algunas informaciones.

Ricky Martin y Jwan Yosef



El cantante puertorriqueño y el pintor sueco de origen sirio anunciaron su separación el pasado verano. Llevaban cinco años casados y tenían cuatro hijos en común: adoptaron a una niña y a un niño, además de los gemelos que Ricky Martín tuvo por gestación subrogada en 2008.

“Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja todos estos maravillosos años", anunciaron en sus redes sociales cuando decidieron hacer pública la noticia.

Sofía Vergara y Joe Manganiello



El verano de 2023 también fue el último verano para el matrimonio formado por los actores Sofía Vergara y Joe Manganiello: "Como dos personas que se aman y se preocupan mucho el uno por el otro, pedimos que se respete nuestra privacidad mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas".

La protagonista de Modern Family decidió entonces rodearse de su familia y amigos, y entregarse a sus proyectos de trabajo, especialmente al de la serie Griselda, de la que es protagonista dando vida a la poderosa narcotraficante colombiana.

Rosalia y Rauw Alejandro



Entre lágrimas y luciendo un impresionante anillo, termina Rosalía el vídeoclip de Beso, la canción con la que la Motomami y Rauw Alejandro quisieron anunciar que se habían comprometido. La boda era una cosa inminente hasta que... El 25 de julio, la revista People, confirmaba lo más inesperado: los cantantes habían roto y así lo había confirmado su entorno.

Los fans de Rosalía se apresuraron a señalar las infidelidades de él como la causa de su separación, algo que los protagonistas desmintieron de forma rotunda. “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel", decía el puertorriqueño en la romántica canción que sacó unas semanas después.

Y aunque para sus fans la reconciliación siempre ha sobrevolado a la pareja, dos rotundos gestos de la catalana han finiquitado esa posibilidad: su interpretación de Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, en los Latin Grammy y ante Rauw; y su recién estrenada relación con el actor Jeremy Allen White, con el que se ha dejado fotografiar de la mano por la ciudad de Los Ángeles.

Justin Trudeau y Sophie Gregorie



Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y la periodista Sophie Grégoire anunciaron en agosto en su cuenta de Instagram que se separaban después de 18 años de matrimonio.

"Sophie y yo queremos compartir que, tras muchas conversaciones profundas y difíciles, hemos decidido separarnos. Como siempre, seguimos siendo una familia cercana con un profundo amor y respeto por cada uno y por todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Por el bienestar de nuestros hijos, pedimos que respeten nuestra privacidad", rezaba el comunicado que hicieron público, en inglés y francés, en su respectivas cuentas de la red social.

Natalie Portman y Benjamin Millepied



Se conocieron durante el rodaje de la película Cisne negro, en 2009, se casaron en 2011 y tuvieron dos hijos, Aleph (12 años) y Amalia (6 años).

La actriz y el actor formaban una de las parejas más consolidadas de Hollywood hasta que los rumores sobre una posible infidelidad de él se fueron intensificando. Confirmaron la noticia a principios del mes de agosto.

Britney Spears y Sam Asghari



Apenas un año después de celebrar la gran boda, la princesa del pop y el modelo y actor Sam Asghari anunciaron el fin de su matrimonio y desde entonces las diferencias entre ellos no han dejado de copar titulares.

Spears y Asghari se conocieron durante la grabación del videoclip de Slumber Party en 2016 y durante muchos años él fue el gran apoyo de Spears para lograr la libertad de la tutela de su padre. Ahora se ha sabido que ese apoyo no fue tan idílico como parecía.

Malú y Albert Rivera

Hicieron pública su ruptura igual que comenzaron su historia de amor, con el máximo hermetismo. Fue en el mes de junio cuando el entorno de la cantante, después de meses de rumores sobre la crisis que atravesaba la pareja, confirmó la separación tras cinco años de relación y una hija en común.

El desgaste de la convivencia fue, según los protagonistas, la causa de la ruptura. Pocos semanas después, Albert Rivera fue fotografiado en compañía de la empresaria e influencer Carla Cotterli, su actual pareja.

Taylor Swift y Joe Alwyn



La Persona del Año para la revista Time, estaba sumergida de lleno en su gira cuando se confirmó que había roto con el actor británico Joe Alwyn, con el que llevaba seis años de noviazgo y ya sonaban campanas de compromiso.

Pero 2023 le tenía reservado otra historia de amor con el jugador de fútbol americano Travis Kelce con el que, al contrario que con Alwyn, presume de amor en público.

Kylie Jenner y Travis Scott



La pequeña de los Jenner y el rapero fueron pareja entre 2017 y 2023 de forma intermitente... Además, tienen dos hijos: Stormi y Wolf, que nació en 2022. En enero de 2023 volvieron a romper, parece que definitivamente.

Unas semanas después, la pequeña de las Kardashian conoció al actor Timothée Chamalet y hoy por hoy son una de las parejas más sorprendentes de Hollywood.