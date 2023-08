Este es el caché de David Bisbal y los conciertos que le quedan este 2023

David Bisbal entró en nuestros hogares un 22 de octubre de 2001, con la primera emisión de Operación Triunfo. Más de 20 años después, ha conseguido hacerse un nombre en el panorama internacional y sigue sonando día tras día en las radios de nuestro país. Actualmente, se encuentra inmerso en su gira Me siento vivo, con la que tiene previsto recorrer el mapa nacional y, para finales de año, cruzar el charco.

En el caso de todos estos conciertos, el dinero que recibe el artista depende del precio que tengan las entradas y del total que venda. Pero, para los espectáculos en directo, gratuitos, el caché del almeriense asciende a los 130.000 euros, según elPlural.

Próximos conciertos de su gira

Por ahora, estas son las fechas en lo que queda de año que Bisbal tiene agendadas para ofrecer su último show en directo:

30 de agosto: Marbella

2 de septiembre: Granada

6 y 7 de septiembre: Sevilla

9 de septiembre: Córdoba

16 de septiembre: A Coruña

17 de septiembre: Oviedo

23 de septiembre: Mérida

7 de octubre: Bilbao

11 de octubre: Zaragoza

6 de diciembre: Madrid

Y, entre noviembre y diciembre, tiene previsto hacer cuatro bolos por América del Sur:

28 de noviembre: Buenos Aires, Argentina

29 de noviembre: Córdoba, Argentina

1 de diciembre: Montevideo, Uruguay

2 de diciembre: Santiago de Chile

20 años de grandes éxitos

Hace unos meses, el perfil de Tiktok de Operación Triunfo compartía unas imágenes de Bisbal cuando estaba en la Academia. El joven artista tenía que explicar cómo se veía en unos 20 años. "Me veo muy feliz, con mi familia. Trabajando y dándoles a mis niños o a mis niñas, si tengo en un futuro, todo lo que pueda. Me veo con salud y muy contento", decía.

Y no iba muy desencaminado. El de Almería lleva más de 20 años sobre los escenarios y de cada uno de sus álbumes hay un tema que ha pasado a ser parte del cancionero popular en España. Especialmente de los primeros. Así ocurre con Ave María (Corazón Latino, 2002) y Bulería, del disco homónimo. Pero también con Mi princesa (Sin mirar atrás, 2009) o A partir de hoy (En tus planes, 2020), más recientemente.

Otro de los grandes hitos de su carrera pasa por haber tocado en el Royal Albert Hall, en Londres. Este teatro, inaugurado el 29 de marzo de 1871 por la reina Victoria, es una de las salas de conciertos más emblemáticas del mundo. Esta ha acogido desde campeonatos de tenis, hasta el festival de Eurovisión de 1968 pasando por actuaciones de artistas como Bob Dylan, David Bowie o David Bisbal.

Tadeo Jones o La última canción: las bandas sonoras

El artista, además, ha tenido la oportunidad de ser la voz de algunas bandas sonoras en la gran pantalla. Junto a Tini Stoessel, grabó Todo es posible para la producción española Tadeo 2: El explorador perdido. Pero también ha traspasado las fronteras y su música ha sido la protagonista de algunos filmes norteamericanos.

Bisbal se unió a las aventuras de Elsa, Ana, Olaf y compañía con el tema de Mucho más allá, para Frozen 2. Aunque la más icónica de todas sus contribuciones al cine es la que grabó junto a Miley Cyrus. Ambos artistas grabaron la canción principal para la adaptación cinematográfica de la novela La última canción, de Nicholas Sparks.

Tanto la canción, When I Look at You, como el videoclip de la misma las grabaron por separado. Pero en el festival Rock In Río de Madrid, Bisbal se subió al escenario junto a la de Tenneessee para tocar el tema, en una actuación que ya resulta icónica.