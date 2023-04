Rescatan un vídeo de Bisbal hablando del futuro hace 20 años: así lo veía

El perfil de TikTok de Operación Triunfo (@operaciontriunfo) ha rescatado y divulgado un vídeo en el que aparece el cantante David Bisbal hablando de cómo se ve en un futuro.

Más de 20 años después, el programa, que precisamente nació el año en que el artista musical concursó, ha opinado que es una "maravilla" poder ver en la actualidad este tipo de contenido justo cuando el cantante está en boca de todos.

"No estuviste tan desencaminado" con el futuro que imaginaste, han escrito en la publicación de TikTok que ya ha recibido más de 15.000 'me gusta' y 320.000 reproducciones.

"Me veo muy feliz, con mi familia. Trabajando y dándoles a mis niños o a mis niñas, si tengo en un futuro, todo lo que pueda. Me veo con salud y muy contento", se le escucha decir a Bisbal.

En un momento dado y para dar por terminada la respuesta, también duda de si seguirá llevando los rizos que tanto le han caracterizado siempre. "No me veo mal, aunque no lo sé. Es muy difícil a pregunta", sentencia en la grabación.

Por su parte, los usuarios de la red no han dudado en hacer referencia a su ya famosa frase "cómo están los máquinas". Otros han aplaudido las expectativas "sencillas y humanas" que ya tenía por aquel entonces.