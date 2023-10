Esto hacía la infanta Sofía mientras Leonor juraba bandera

La jura de bandera de Leonor este sábado fue un paso más de la heredera hacia el trono y el primer gran acto de un mes decisivo para la princesa de Asturias, que el 31 de octubre cumplirá la mayoría de edad y jurará la Constitución en las Cortes Generales.

Al acto no faltaron los reyes Felipe y Letizia pero sí hubo una gran ausente: la infanta Sofía. La hermana pequeña de Leonor está cursando bachillerato en Gales al igual que hiciera la heredera y no se desplazó hasta Zaragoza para no perder clase y poder participar en las actividades que se celebran cada fin de semana en el UWC Atlantic.

El colegio no duda en documentar a través de su cuenta de Instagram los diferentes eventos que se celebran cada semana en el conocido como hippie Hogwarts. Desde un festival para hacer talleres para profundizar en otras culturas, hasta grupos de música clásica.

La infanta Sofía tampoco estará en el desfile militar del 12 de octubre, que también se perdió Leonor durante los dos años que estudió en Gales. La hija pequeña de Felipe y Letizia tampoco estará en los Premios Princesa de Asturias, que se celebran el 20 de octubre.

El próximo periodo de vacaciones de la infanta Sofía empieza el 27 de octubre, por lo que no tendrá que perder clase para asistir a la jura de la Constitución de Leonor. La benjamina tampoco faltará a la celebración privada posterior que se celebrará en el palacio de El Pardo.