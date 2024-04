Gillian Anderson confiesa por qué volvió a 'Expediente X' a los 10 días de una cesárea

No habían pasado ni dos semanas desde que dio a luz por cesárea y Gillian Anderson ya se había reincorporado a la grabación de la exitosa serie de los 90 Expediente X.

La actriz estadounidense, de 55 años y madre de tres hijos, ha recordado en una entrevista en Today con Savannah Guthrie ese momento, que tuvo lugar en 1994 tras el nacimiento de su primera hija, Piper.

"Creo que si no me hubiera sentido tan culpable por haber quedado embarazada en la primera temporada podría haberme cuidado mejor y haber reflexionado más sobre lo que necesitaba", admitió la intérprete. "Creo que estaba atrapada pensando: 'Casi me despiden, cometí un error, haré lo que me digan", añadió.

"Así que sí, diez días después de una cesárea", continuó, en referencia a su vuelta al trabajo como Dana Scully. "Pero todavía estamos hablando de ello, ¿verdad? Es interesante. Sea como sea, fue hace 30 años", agregó.

En otro momento de la charla, la presentadora quiso saber si había posibilidad de un reboot de la serie y si participaría en él. "Es gracioso porque durante toda mi carrera me lo han preguntado y siempre he respondido: 'No va a pasar". Como desveló, el director de la serie, Ryan Coogler, contactó al creador de la ficción, Chris Carter, para proponérselo. "No se me ocurre una mejor manera de hacer un reboot", afirmó.

De esta manera, sugirió que hay una puerta abierta para que exista ese regreso, pero no tanto de que ella forme parte, aunque no dice "que no".

La actriz, conocida también por su papel en Sex Education, está a punto de estrenar Scoop en Netflix, una película sobre la entrevista que el príncipe Andrés concedió a la BBC en 2019 sobre sus lazos con el pedófilo Jeffrey Epstein.