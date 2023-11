Harry Styles se rapa la cabeza y así reaccionan sus fans

Según han ido pasando los años Harry Styles se ha convertido en un fenómeno de masas. Sus seguidores y seguidoras han comentado muy a menudo el estilismo del cantante, más allá de sus actuaciones y canciones. Por eso, su última aparición ha causado cierto revuelo.

El artista ha sido visto en el concierto que dio U2 en Las Vegas Sphere con un nuevo corte de pelo. Styles, en lugar de lucir su característica melena castaña, ha sido visto con la cabeza rapada.

En las imágenes que se han difundido en redes sociales, se puede ver al británico luciendo su nuevo peinado junto a su pareja, Taylor Russell. Las redes no han tardado de reaccionar.

"Harry Styles, but no hair to style" ("Harry Styles, pero sin pelo que estilar", en castellano), ha escrito una usuaria de X. Y, al igual que esta, otras muchas han reaccionado.