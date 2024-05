Les dice que si se conocieron en la selva y ellos se coronan con su magistral respuesta

Los usuarios de TikTok @andrenm29, una pareja muy popular en esa red social, se han coronado con la respuesta que le han dado a una persona que les preguntó si se habían conocido en la selva. Un comentario obviamente racista ya que él, Bouba, es negro.

"Pues sí, yo fui allí a Guinea a estudiar los insectos de allí de la selva", ha empezado diciendo Andrea en su irónica respuesta.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Y, de repente, estaba parada mirando un bicho palo y vino hacia mí una liana y era Bouba, que es de la tribu guntusumu, y se paró. Claro, él no sabía hablar nada. Él hablaba como... lololoalalalalalala", ha proseguido.

"Así, como con gritos y cosas raras. Y allí lo conocí. Me presentó a su familia, que también iba a de liana en liana y hasta hoy", ha señalado en una réplica que supera los 41.000 'me gusta'.

El comentario racista de ese usuario viene a raíz de un vídeo en el que la pareja cuenta cómo se conocieron realmente.

"Nos conocimos en 2017 en una discoteca de aquí de Murcia. Era un pub. Entré con una amiga, íbamos con dos chicos y vi a Bouba y me gustó. Yo dije: qué guapo es. Me puse a bailar con mi amiga y lo miraba, me miraba, nos mirábamos", relata Andrea.

"Bouba se acercó, nos pusimos a hablar y me dijo: Andrea, se me ha apagado el móvil. Te doy mi número y si quieres me hablas'. Y así fue a la mañana siguiente le hablé. Y los dos chicos con los que yo iba nunca más se supo", recuerda.