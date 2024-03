Hiba Abouk destapa por qué a Brad Pitt le cambió la cara al verla por primera vez

Los actores Hiba Abouk, Paco León y Leo Harlem fueron los últimos invitados de Dani Martínez en Martínez y Hermanos (Cuatro), programa en el que tuvieron que responder si alguna vez les habían confundido con otro famoso.

Fue Abouk, la protagonista de El Príncipe, se llevó la palma al contar que en algunas ocasiones la confunden con Angelina Jolie: "Me ha pasado varias veces y me pasa todavía. La última vez, el año pasado".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

No quedó ahí la cosa, puesto que la intérprete aseguró que le había pasado con el propio Brad Pitt, exmarido de Jolie.

"Fue en el estreno de Babylon el año pasado en París. Él pasó a mi lado, me vio y se le cambió la cara. Yo me di cuenta que me estaba mirando más de lo normal", contó Abouk.

Pitt le dijo 'hola' y se fue. Después, supo por Li Jun Li, actriz del reparto de quien es muy amiga, que Brad Pitt le había dicho: "Se parece un montón a Angelina". Puedes ver el momento aquí.