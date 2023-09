Irene Lozano, expresidenta del CSD: "Tuve que echar a Luis Rubiales de mi despacho"

La expresidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha pasado esta noche por los micrófonos de El Larguero, en la Cadena SER, para analizar todo lo sucedido con Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su comportamiento en la final del mundial de fútbol femenino, en la que besó a Jenni Hermoso en la boca sin su consentimiento. Hechos por los que, el sábado pasado, la FIFA lo apartaba del cargo temporalmente.

Irene Lozano, que hasta 2021 ocupó la presidencia del CSD, ha compartido unos cuantos detalles sobre su experiencia al frente de la institución y la complicada relación que mantuvo con el suspendido presidente de la RFEF, con el que asegura haber tenido problemas para mantener un diálogo, apuntando que "el lenguaje de Rubiales es el de la amenaza, el chantaje y el desprecio; con las mujeres más".

La expresidenta del CSD ha relatado también, como ya había apuntado el tío de Luis Rubiales en una de las múltiples entrevistas que ha concedido, cómo en una reunión celebrada en su despacho, a la que asistí el presidente suspendido de la RFEF, se vio obligada a echarlo de la sala después de lanzar acusaciones graves contra su equipo.

"Le tuve que echar. Estábamos solos. Empezó a hacer acusaciones muy graves contra una de las personas de mi equipo. Y yo con mi equipo voy hasta la muerte, me hago responsable de todo lo que hagan", declaró Lozano en la entrevista. Según su testimonio, Rubiales se negó a retirar sus afirmaciones y Lozano tuvo que intervenir, pidiéndole que abandonara su despacho. "Tuve que coger su abrigo del perchero y dárselo. Le dije que no me obligase a llamar a seguridad y que saliera de mi despacho porque no teníamos nada más que hablar. No volvimos a hablar", añadió.

Respecto a la situación a la situación que ha llegado Luis Rubiales, Lozano expresó su tristeza y perplejidad por la forma en la que se han desarrollado los acontecimientos: desde la sanción de la FIFA hasta la condena de la RFEF a sus actos, pasando por la resolución del TAD que permitiría al CSD iniciar los trámites para su cese inmediato aunque, tal como destacó en El Larguero, "parece que prisa no tienen".