La BBC dejó claro cómo grabaron el vídeo de Kate Middleton ante posibles especulaciones

A pesar de que Kate Middleton pidió en su comunicado "espacio, tiempo y privacidad" mientras completa el tratamiento de quimioterapia preventiva que está recibiendo tras ser diagnosticada con cáncer, las teorías de la conspiración no han cesado y algunos internautas aseguran que el vídeo donde explicaba su situación estaba hecho con IA.

Unas suposiciones falsas ya que, momentos después de los príncipes de Gales publicaran el vídeo en sus redes sociales y en las televisiones británicas, el departamento de noticias de la BBC confirmó que BBC Studios habría grabado el mensaje el miércoles pasado en Windsor.

Además, este fin de semana BBC Studios también confirmó de manera directa que habían grabado el vídeo de Middleton con un breve comunicado remitido a medios británicos. "BBC Studios grabó el mensaje de la princesa en Windsor esta semana. Nos gustaría desearle a su Alteza Real una rápida recuperación", señalaron en el breve texto.

La princesa de Gales explicó con el mensaje en vídeo que el cáncer le fue diagnosticado después de unas pruebas que se hicieron después de la operación abdominal a la que se sometió el pasado 16 de enero. Middleton reveló que, tras recibir el diagnóstico, su equipo médico le recomendó quimioterapia preventiva y que tanto ella como el príncipe Guillermo han necesitado un tiempo para procesa la noticia y gestionar cómo comunicárselo a sus tres hijos, Jorge, Carlota y Luis.

Precisamente sus tres hijos pequeños han sido la razón por la que la princesa decidió dar la noticia el pasado viernes, ya que coincidía con las vacaciones de Pascua de los pequeños y podían blindarlos ante la cantidad de noticas y comentarios que se generarían tras darse a conocer la enfermedad de Middleton.

Los tres hijos de los príncipes de Gales tienen vacaciones escolares hasta el 17 de abril, cuando se espera que el príncipe Guillermo retome su agenda institucional. Eso sí, el heredero seguirá con una actividad más reducida de lo habitual para compaginar su labor profesional y familiar. La princesa de Gales no tienen fecha prevista de reincorporación y no volverá a la vida pública hasta que no termine su tratamiento.