La medallista olímpica que asesora a la reina Letizia no entrena a Leonor

No es ningún secreto que la reina Letizia se preocupa por su salud y cuida especialmente su alimentación, además de entrenar con asiduidad. No está claro que tipo de entrenamientos sigue la reina, aunque se sabe que practica yoga y, según Lydia Valentín, que también hace ejercicios de fuerza.

La medallista olímpica en halterofilia aseguró hace unos meses que tiene conversaciones con la reina para asesorarla. "Está muy puesta. Entrena muchísimo. Sabe hasta más que yo en muchos ámbitos", aseguró Valentín en declaraciones recogidas por Divinity. Al parecer, la reina se ha interesado también por cómo se alimenta y qué suplementación toma la deportista.

"Me pide consejo para entrenar y me pregunta cómo hago para mantener la masa muscular. Porque ella entrena, pero es verdad que su constitución es diferente", explicó la deportista a Europa Press.

Cuando se hizo pública la relación entre la medallista olímpica y Letizia, El Programa de Ana Rosa aseguró que Valentín también estaba entrenando a la princesa Leonor. En concreto, se dijo que la estaba ayudando a preparar algunas pruebas físicas ante su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza.

Sin embargo, este lunes fuentes cercanas a la deportista lo han desmentido a LOC, de El Mundo. "Lydia no entrena a la Princesa, ni siquiera la conoce personalmente. Ya le gustaría, pero ella ahora mismo no está en nada de eso. Sigue entrenando cada día, no para competir a alto nivel", apuntan desde el periódico.