Las palabras del abogado de la familia de Edwin Arrieta que han llamado la atención

Este jueves se celebra en el Tribunal de Samui, en Tailandia, la tercera jornada del juicio contra Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tras la jornada, el proceso se detendrá hasta el miércoles debido a la celebración del Año Nuevo budista.

En la sesión los protagonistas serán los testimonio de dos policías tailandeses que participaron en la investigación.

Según La Vanguardia, la "relativa sorpresa" la ha dado Juan Gonzalo Ospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta.

Como recoge el mencionado medio, el letrado ha sido tajante acerca de si ha habido contacto entre la familia Sancho y sus representados: "No lo hay, no lo ha habido, no se espera, ni creo que llegue. También adelanto que si hubiera algún tipo de acercamiento entre las partes estaríamos encantados de valorarla, no buscamos venganza, buscamos justicia".

En el programa Mañaneros, de La 1, Ospina ha vuelto a recalcar que Sancho "no ha mostrado arrepentimiento ni la voluntad de pedir ese perdón".

Sobre la actitud de los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, ha afirmado que el actor le parece "una persona con un corazón bastante grande". Con él ha mantenido alguna conversación que prefiere "mantener en la esfera íntima"