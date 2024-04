Las rotundísimas palabras de Victoria Beckham sobre Letizia

Victoria Beckham no para de sumar momentos dulces. No sólo acaba de llegar a los 50 años, que ha celebrado con un reencuentro de las Spice Girls y saliendo a caballito a lomos de su marido, David Beckham, sino que este martes lanza una colección de ropa con Mango que tiene visos de volar de las perchas.

Este martes Vogue publica una entrevista en exclusiva con ella, en la que habla en rotundísimos términos sobre la reina Letizia, que en alguna ocasión ha llevado alguna de sus prendas.

“Es mi musa definitiva", asegura sobre la reina. "Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde", agrega. Fue el diseño que doña Letizia escogió, incluyendo un guiño al país anfitrión, para asistir a la recepción en Buckingham ofrecida por Carlos III en la víspera de su coronación en mayo de 2023.

"No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido", prosigue Victoria Beckham.

Pese a que sobre ella ha quedado para la posteridad ese supuesto "España huele a ajo" de su etapa en la capital, en los años en los que su marido jugó en el Real Madrid, afirma que el país siempre le ha "encantado". "Solía ir de vacaciones con mis padres cuando era pequeña y tengo recuerdos increíbles de mi infancia ahí", puntualiza.

Sí admite que aquella etapa no fue fácil para ella: "Me he sentido muy incomprendida a lo largo de los años. También cuando viví en España me sentí así. Y este mal entendimiento no partió de mí, partió de los medios y de las imágenes que los medios publicaron en su día". Puedes leer la entrevista completa aquí.